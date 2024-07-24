Старий одеський бульвар: тиша, спека, будівництво (фоторепортаж)

Старий одеський бульвар: тиша, спека, будівництво (фоторепортаж)

Старий одеський бульвар, який зараз зветься ім’ям Жванецького… Так, це самий-самий центр міста. Під час війни далеко не все тут можна фотографувати. В ці спекотні дні бульвар майже «пустий». Тиша навіть трохи вражає. От хіба що на дитячому майданчику трохи жвавіше…

Для мене бульвар починається з романтичної арки. Навіть зараз, коли вона втратила свою романтичність (це сталося ще до війни), все одно, здається, арка має свою історичну таїну…

Бульвар Жванецкого: арка
Бульвар Жванецкого: граффити
Бульвар Жванецкого, июль 2024
Бульвар Жванецкого: котики
Бульвар Жванецкого: кормят котиков
Бульвар Жванецкого: лето, стройка
Бульвар Жванецкого: скамейка

А далі… Ще до повномасштабного вторгнення, як ми з вами пам’ятаємо, бульвар оновили. Ремонт проводився в кілька черг… Його остаточно відкрили незадовго до страшної дати.

Та ні, «пустим» бульвар все одно не назвеш. Продовжується собі будівництво житлового будинку з паркінгом, з’являються нові суто одеські штучки у вигляді артоб’єктів.

Ну а той факт, що лавки пусті, то хіба можна відпочити, якщо немилосердно пече сонце?.. Інші річ, якщо лавка в тіні. А це – рідкість…

Бульвар Жванецкого: стройка
Бульвар Жванецкого: детская площадка
Бульвар Жванецкого: освещение
Бульвар Жванецкого: новогодний забор
Бульвар Жванецкого: деревья
Бульвар Жванецкого: скамейки
Бульвар Жванецкого: арт-объект

Так, так, посередині бульвару все ще красується паркан, де одеситів вітають з Новим роком. Тут планували зробити так званий сухий фонтан, але під час війни якось не до нових фонтанів. Привітання «З Новим роком!», звісно, виглядає дивно. Але ж і воно з’явилось ще до повномасштабного вторгнення. Здається, місцеві давно вже до нього звикли, як і до самого паркана… А от інші інколи навіть питають, що за паркан і до чого тут Новий рік…

От кому дійсно пощастило, так це місцевим котикам. Кожного дня можна спостерігати одну й ту ж картину: сюди добрі люди приходять годувати і напувати свіжою водою хвостатиків.

Така от добра мила «картинка»: пухнастики збігаються в один й той же час, бо знають: це – час обіду…

А люди… Так, дійсно, ті, хто живе поруч, знають кожну лавку у тіні, тож приходять сюди подихати свіжим повітрям. Та таких мало. Інколи здається, що люди посеред дня бувають на бульварі, якщо треба пройти через нього у справах…

Бульвар Жванецкого: зелень
Бульвар Жванецкого: цветы
Бульвар Жванецкого: лето 2024
Бульвар Жванецкого: прохожие
Бульвар Жванецкого: на лавочке
Бульвар Жванецкого: прогулка
Бульвар Жванецкого: указатель

Ввечері людей трохи більшає. Хтось дивиться на будинок, який вже майже готовий, хтось шукає, з ким би побалакати про наболіле. Бо ж наболілого так багато…

Як сьогодні, під час спекотного липня, коли вже майже два с половиною роки триває повномасштабна війна, виглядає старий одеський бульвар – дивіться на наших фото.

Бульвар Жванецкого: аллея
Бульвар Жванецкого: фонарь и дерево
Бульвар Жванецкого: дорожка
Бульвар Жванецкого: усадьба
Бульвар Жванецкого: мишка
Бульвар Жванецкого: ограда и цветы
на одесском бульваре Жванецкого летом

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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