Справжня зимова казка зараз у місті Балта на півночі Одеської області. У цьому переконалася наша кореспондент «Одеського життя» Любов Кузьменко, яка поділилася з нами такими «весняними» фото.

Як бачимо, сніг м’яко припорошив вулиці та дбайливо облаштовані городянами затишні дворики… Ось так Балта зустріла весну:

Нагадаємо, через погіршення погоди та ймовірне налипання мокрого снігу на сьогодні, 2 березня 2025 року, в Одесі та області оголошено штормове попередження першого («жовтого») рівня небезпеки.