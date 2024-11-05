Артилеристу потрібен планшет: ренійці допомогли земляку зібрати на амуніцію

Днями завершився збір коштів для підтримки 211-го Ізмаїльського батальйону 122-ї бригади Сил територіальної оборони України, який зараз перебуває у пеклі війни. Як повідомив голова громади Ігор Плєхов, загалом було зібрано 370 тисяч гривень. Це донати вчителів, медиків, працівників культури, поліцейських, котрі віддали частину своєї зарплати. Це донати від депутатів та членів виконкому. Було закуплено та відправлено на фронт потужні зарядні станції, інвекторні генератори, акумулятори, зокрема для рацій, та інше обладнання для зв’язку.

Відгукуються мешканці громади і на особисті прохання земляків, які тримають оборону. Нещодавно приїжджав додому після важкої контузії та лікування у шпиталі Саша Бартян. Коли він, відвідавши родину, повернувся до своєї частини, то побачив новобранців, яких не забезпечили належним обмундируванням. Сашко попросив своїх земляків зібрати кошти на амуніцію – п’ять шоломів та п’ять плитоносок. Перераховували хто скільки міг, хтось 100 гривень, хтось кілька тисяч. Надійшла допомога також від наших співвітчизників за кордоном.

На сьогоднішній день п’ятеро бійців екіпіровані (на знімку), чим дуже задоволені, а сам Олександр поїхав на Вовчанськ – молодий боєць став артилеристом. Проте наш Сашко не закрив збір коштів – виникла потреба у придбанні гаджетів.

– Я артилерист, мені потрібний планшет для роботи з програмним забезпеченням «Кропива», – розповідає Сашко. – Ця програма для створення карт ситуативної обстановки, для збирання, аналізу та обробки різноманітної інформації. Програма використовується для орієнтування бойових розрахунків. Нам видали планшети, але вони такі старі, що глючать та туплять, батареї швидко сідають, їх треба постійно тримати на підзарядці, що нереально. Нам сказали, що не буде інших. Орієнтовна ціна одного планшета, а потрібен “Самсунг” певної моделі – близько 20 тисяч гривень. Є варіанти дешевші, але не всі планшети тягнуть програму «Кропива». Заздалегідь дякую всім, хто допоможе у придбанні обладнання!

Просимо вас, шановні читачі, по можливості підтримати молодого бійця.

Номер картки Олександра Бартяна: 4441 1110 6896 5361.

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