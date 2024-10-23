Майстрині із «Швейної роти» просять допомоги у зборі наборів гігієни для військових

Самі торбинки дівчата з організації шиють самостійно по всій Україні. І зараз потрібні гігієнічні набори для цих торбинок.

Докладніше про цю організацію «Одеське життя» розповідала у матеріалі: «Швейна рота»: як українські жінки перетворили нитки та голки на власну зброю

Волонтери розповіли, що зазвичай у стабілізаційних пунктах із поранених бійців зрізають весь одяг та взуття, особисті речі та все, що було на Захиснику складається в чорний сміттєвий пакет, якщо є в що – перевдягають в сухий одяг, якщо ні – просто замотують в термоковдру і відправляють в наступну лікарню.

«Мета збору – забезпечити понад 500 поранених захисників та захисниць сумками із засобами гігієни першої необхідності», – зазначають у «Швейній роті».

«Торбинка турботи»: що необхідно зібрати

Для «Торбинки турботи» необхідні:

піна для гоління;

одноразові станки для гоління;

дезодорант;

зубна щітка;

зубна паста;

ополіскувач ротової порожнини;

сухі серветки;

вологі серветки;

сухий душ;

гель для душу (3 в 1);

мочалка для душу;

вологий туалетний папір;

гребінець;

чоловічі шкарпетки розміру 41-46;

чашка з нержавіючої сталі і чайна ложка;

кава в стіках;

смаколики (енергетичні батончики, батончики із сухофруктами).

Як допомогти пораненим

Як приєднатися до збору:

Придбайте необхідні речі. Це може бути, наприклад, 5 зубних паст та щіток, або 10 гелів для душу або повне наповнення для одного мішечка; Надішліть «Новою поштою» до 31 жовтня 2024 року.

Важливо: доставку посилок оплачує відправник.

Дані для відправки:

Гнатюк Юлія

096 113 28 63

м. Вінниця, відділення 23 (вул. Василя Порика, 46).

Мастериці отримають та сформують індивідуальні набори для кожного Захисника. Всі «Торбинки турботи» волонтери обіцяють передати пораненим у шпиталі різних міст України.

Більше інформації можна отримати за посиланням.