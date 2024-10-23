Майстрині із «Швейної роти» просять допомоги у зборі наборів гігієни для військових

Волонтери з одеської «Швейної роти» просять підтримати гуманітарний збір на наповнення «Торбинки турботи» – так в організації називають набори засобів гігієни першої необхідності для поранених військових.
Самі торбинки дівчата з організації шиють самостійно по всій Україні. І зараз потрібні гігієнічні набори для цих торбинок.
Докладніше про цю організацію «Одеське життя» розповідала у матеріалі: «Швейна рота»: як українські жінки перетворили нитки та голки на власну зброю
Волонтери розповіли, що зазвичай у стабілізаційних пунктах із поранених бійців зрізають весь одяг та взуття, особисті речі та все, що було на Захиснику складається в чорний сміттєвий пакет, якщо є в що – перевдягають в сухий одяг, якщо ні – просто замотують в термоковдру і відправляють в наступну лікарню.
«Мета збору – забезпечити понад 500 поранених захисників та захисниць сумками із засобами гігієни першої необхідності», – зазначають у «Швейній роті».
«Торбинка турботи»: що необхідно зібрати
Для «Торбинки турботи» необхідні:
- піна для гоління;
- одноразові станки для гоління;
- дезодорант;
- зубна щітка;
- зубна паста;
- ополіскувач ротової порожнини;
- сухі серветки;
- вологі серветки;
- сухий душ;
- гель для душу (3 в 1);
- мочалка для душу;
- вологий туалетний папір;
- гребінець;
- чоловічі шкарпетки розміру 41-46;
- чашка з нержавіючої сталі і чайна ложка;
- кава в стіках;
- смаколики (енергетичні батончики, батончики із сухофруктами).
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Як допомогти пораненим
Як приєднатися до збору:
- Придбайте необхідні речі. Це може бути, наприклад, 5 зубних паст та щіток, або 10 гелів для душу або повне наповнення для одного мішечка;
- Надішліть «Новою поштою» до 31 жовтня 2024 року.
Важливо: доставку посилок оплачує відправник.
Дані для відправки:
Гнатюк Юлія
096 113 28 63
м. Вінниця, відділення 23 (вул. Василя Порика, 46).
- Мастериці отримають та сформують індивідуальні набори для кожного Захисника.
- Всі «Торбинки турботи» волонтери обіцяють передати пораненим у шпиталі різних міст України.
Більше інформації можна отримати за посиланням.