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Майстрині із «Швейної роти» просять допомоги у зборі наборів гігієни для військових

Майстрині із «Швейної роти» просять допомоги у зборі наборів гігієни для військових

Волонтери з одеської «Швейної роти» просять підтримати гуманітарний збір на наповнення «Торбинки турботи» – так в організації називають набори засобів гігієни першої необхідності для поранених військових.

Самі торбинки дівчата з організації шиють самостійно по всій Україні. І зараз потрібні гігієнічні набори для цих торбинок.

Докладніше про цю організацію «Одеське життя» розповідала у матеріалі: «Швейна рота»: як українські жінки перетворили нитки та голки на власну зброю

Волонтери розповіли, що зазвичай у стабілізаційних пунктах із поранених бійців зрізають весь одяг та взуття, особисті речі та все, що було на Захиснику складається в чорний сміттєвий пакет, якщо є в що – перевдягають в сухий одяг, якщо ні – просто замотують в  термоковдру і відправляють в наступну лікарню.

«Мета збору – забезпечити понад 500 поранених захисників та захисниць сумками із засобами гігієни першої необхідності», – зазначають у «Швейній роті».

«Торбинка турботи»: що необхідно зібрати

Для «Торбинки турботи» необхідні:

  • піна для гоління;
  • одноразові станки для гоління;
  • дезодорант;
  • зубна щітка;
  • зубна паста;
  • ополіскувач ротової порожнини;
  • сухі серветки;
  • вологі серветки;
  • сухий душ;
  • гель для душу (3 в 1);
  • мочалка для душу;
  • вологий туалетний папір;
  • гребінець;
  • чоловічі шкарпетки розміру 41-46;
  • чашка з нержавіючої сталі і чайна ложка;
  • кава в стіках;
  • смаколики (енергетичні батончики, батончики із сухофруктами).

Читайте також: Від цвяхів до дронів: як Загнітківська громада допомагає українським захисникам

Як допомогти пораненим

Як приєднатися до збору:

  1. Придбайте необхідні речі. Це може бути, наприклад, 5 зубних паст та щіток, або 10 гелів для душу або повне наповнення для одного мішечка;
  2. Надішліть «Новою поштою» до 31 жовтня 2024 року.

Важливо: доставку посилок оплачує відправник.

Дані для відправки:
Гнатюк Юлія
096 113 28 63
м. Вінниця, відділення 23 (вул. Василя Порика, 46).

  1. Мастериці отримають та сформують індивідуальні набори для кожного Захисника.
  2. Всі «Торбинки турботи» волонтери обіцяють передати пораненим у шпиталі різних міст України.

Більше інформації можна отримати за посиланням.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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