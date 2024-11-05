Артиллеристу нужен планшет: ренийцы помогли земляку собрать на амуницию

На днях завершился сбор средств для поддержки 211 Измаильского батальона 122-й бригады Сил территориальной обороны Украины, который сейчас находится в аду войны. Как сообщил председатель общины Игорь Плехов, в общей сложности было собрано 370 тысяч гривен. Это донаты учителей, медиков, работников культуры, полицейских, отдавших часть своей зарплаты. Это донаты и от депутатов и членов исполкома. Были закуплены и отправлены на фронт мощные зарядные станции, инвекторные генераторы, аккумуляторы, в частности для раций, и другое оборудование для связи.

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Откликаются жители общины и по личным просьбам земляков, которые держат оборону. Недавно приезжал домой после тяжелой контузии и лечения в госпитале Саша Бартян. Когда он, посетив семью, вернулся в свою часть, то увидел новобранцев, которых не снабдили надлежащим обмундированием. Саша попросил своих земляков собрать средства на амуницию – пять шлемов и пять плитоносок. Перечисляли кто сколько мог, кто 100 гривен, кто несколько тысяч. Поступила помощь и от наших соотечественников за рубежом.

На сегодняшний день пятеро бойцов экипированы (на снимке), чем очень довольны, а сам Александр уехал на Волчанск – молодой боец ​​стал артиллеристом. Однако наш Саша не закрыл сбор средств – возникла потребность в приобретении гаджетов.

– Я артиллерист, мне нужен планшет для работы с программным обеспечением «Кропива», – рассказывает Саша. – Эта программа для создания карт ситуативной обстановки, сбора, анализа и обработки разнообразной информации. Программа используется для ориентировки боевых расчетов. Нам выдали планшеты, но они так стары, что глючат и тупят, батареи быстро садятся, их нужно постоянно держать на подзарядке, что нереально. Нам сказали, что других не будет. Примерная цена одного планшета, а нужен Самсунг определенной модели – около 20 тысяч гривен. Есть варианты более дешевые, но не все планшеты тянут программу «Кропива». Заранее спасибо всем, кто поможет в приобретении оборудования!

Просим вас, уважаемые читатели, по возможности поддержать молодого бойца.

Номер карточки Александра Бартяна: 4441 1110 6896 5361.

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