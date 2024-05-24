Одеський Привоз: стовідсоткова черешня, чарівна бринза

Це черешня?

– Це що, черешня?

– Звісно, черешня. Самі ж бачите.

– А чи не зарано?

– Та вже запізно. В цьому році все так. Так що знайте: в мене – стовідсоткова черешня!

– Так кажете, немов в інших вона не стовідсоткова…

– Скуштуйте, тоді самі зрозумієте, скільки там відсотків…

– Беріть, жіночка, бринзу. Чарівна!

– Чарівна?.. Може, взагалі містична?..

Продавчиню «містика» трохи дивує, перепитує, що це означає.

Жіночка жартує:

– Та те ж саме, що чарівна!.. Боже, що тільки на тому Привозі не почуєш…

Помічаю: жінка таки бринзу купила – чи то чарівну, чи містичну…

А що ж з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 30-35 грн;

картопля «молода» – 40-60 грн;

цибуля – 35-40 грн;;

помідори – 40-120 грн;

буряк – 20-30 грн;

кабачки – 50-80 грн;

огірки – 40-80 грн;

солодкий перець – 70-150 грн;

баклажани – 140-180 грн;

капуста «молода» – 15-35 грн;

часник («молодий») – 120-150 грн;

морква – (стара) 25-35 грн; («молода») – 70-80 грн;

редиска – 20-30 грн;

зелений горошок – 90-150 грн;

зелень у пучках – від 5 до 15 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 15-35 грн;

банани – 60-80 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 90-140 грн;

лимони – 35-60 грн;

апельсини – 40-70 грн;

полуниця – 85-130 грн.

черешня – 90-150 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 25-70 грн;

бринза – 150-200 грн;

сир – 70-100 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-250 грн;

теляча шия – 210-220 грн;

ребра – 130-150 грн;

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-180 грн;

шия – 180-220 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 110-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 70-100 грн;

карасі – 60-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 90-120 грн;

судак – 180-240 грн;

короп – 90-130 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі 17 травня: «молода картопля вже стає старою».

Фото авторки