Новини Одеси та Одеської області

Одеський Привоз: стовідсоткова черешня, чарівна бринза

Одеський Привоз: стовідсоткова черешня, чарівна бринза

Одеський Привоз: доволі спекотно, людей (як зазвичай) багато, літній асортимент – у тренді.

Це черешня?

– Це що, черешня?

– Звісно, черешня. Самі ж бачите.

– А чи не зарано?

– Та вже запізно. В цьому році все так. Так що знайте: в мене – стовідсоткова черешня!

– Так кажете, немов в інших вона не стовідсоткова…

– Скуштуйте, тоді самі зрозумієте, скільки там відсотків…

Одесский Привоз в мае, фрукты

– Беріть, жіночка, бринзу. Чарівна!

– Чарівна?.. Може, взагалі містична?..

Продавчиню «містика» трохи дивує, перепитує, що це означає.

Жіночка жартує:

– Та те ж саме, що чарівна!.. Боже, що тільки на тому Привозі не почуєш…

Помічаю: жінка таки бринзу купила – чи то чарівну, чи містичну…

Брынза на Привозе

А що ж з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

Одесский привоз в мае, овощи, цены

  • картопля – 30-35 грн;
  • картопля «молода» – 40-60 грн;
  • цибуля – 35-40 грн;;
  • помідори – 40-120 грн;
  • буряк – 20-30 грн;
  • кабачки – 50-80 грн;
  • огірки – 40-80 грн;
  • солодкий перець – 70-150 грн;
  • баклажани – 140-180 грн;
  • капуста «молода» – 15-35 грн;
  • часник («молодий») – 120-150 грн;
  • морква – (стара) 25-35 грн; («молода») – 70-80 грн;
  • редиска – 20-30 грн;
  • зелений горошок – 90-150 грн;
  • зелень у пучках – від 5 до 15 грн.

Овощи на Привозе

На одесском Привозе в мае, овощи

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

На Привозе в мае

  • яблука – 15-35 грн;
  • банани – 60-80 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 90-140 грн;
  • лимони – 35-60 грн;
  • апельсини – 40-70 грн;
  • полуниця – 85-130 грн.
  • черешня – 90-150 грн.

Овощи и фрукты на Привозе

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

Привоз, цены на яйца

  • яйця (десяток) – 25-70 грн;
  • бринза – 150-200 грн;
  • сир – 70-100 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-250 грн;
  • теляча шия – 210-220 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • антрекот – 190-200 грн.

Привоз, мясо

Свинина

  • задня частина – 160-180 грн;
  • шия – 180-220 грн;
  • лопатка – 160-180 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 110-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

рыба на одесском Привозе

  • товстолобик – 70-100 грн;
  • карасі – 60-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-120 грн;
  • судак – 180-240 грн;
  • короп – 90-130 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі 17 травня: «молода картопля вже стає старою».

Фото авторки

Avatar photo
Мария Котова ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk