Одеський Привоз: стовідсоткова черешня, чарівна бринза

Одеський Привоз: доволі спекотно, людей (як зазвичай) багато, літній асортимент – у тренді.
Це черешня?
– Це що, черешня?
– Звісно, черешня. Самі ж бачите.
– А чи не зарано?
– Та вже запізно. В цьому році все так. Так що знайте: в мене – стовідсоткова черешня!
– Так кажете, немов в інших вона не стовідсоткова…
– Скуштуйте, тоді самі зрозумієте, скільки там відсотків…
– Беріть, жіночка, бринзу. Чарівна!
– Чарівна?.. Може, взагалі містична?..
Продавчиню «містика» трохи дивує, перепитує, що це означає.
Жіночка жартує:
– Та те ж саме, що чарівна!.. Боже, що тільки на тому Привозі не почуєш…
Помічаю: жінка таки бринзу купила – чи то чарівну, чи містичну…
А що ж з цінами?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 30-35 грн;
- картопля «молода» – 40-60 грн;
- цибуля – 35-40 грн;;
- помідори – 40-120 грн;
- буряк – 20-30 грн;
- кабачки – 50-80 грн;
- огірки – 40-80 грн;
- солодкий перець – 70-150 грн;
- баклажани – 140-180 грн;
- капуста «молода» – 15-35 грн;
- часник («молодий») – 120-150 грн;
- морква – (стара) 25-35 грн; («молода») – 70-80 грн;
- редиска – 20-30 грн;
- зелений горошок – 90-150 грн;
- зелень у пучках – від 5 до 15 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 15-35 грн;
- банани – 60-80 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 90-140 грн;
- лимони – 35-60 грн;
- апельсини – 40-70 грн;
- полуниця – 85-130 грн.
- черешня – 90-150 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 25-70 грн;
- бринза – 150-200 грн;
- сир – 70-100 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-250 грн;
- теляча шия – 210-220 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-180 грн;
- шия – 180-220 грн;
- лопатка – 160-180 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 110-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 70-100 грн;
- карасі – 60-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-120 грн;
- судак – 180-240 грн;
- короп – 90-130 грн.
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Фото авторки