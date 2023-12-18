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Амвросій Ждаха: 168 років від народження відомого одеського художника та ілюстратора

Амвросій Ждаха: 168 років від народження відомого одеського художника та ілюстратора

18 грудня виповнюється 168 років від дня народження українського художника та ілюстратора Амвросія Ждахи, чиє життя було пов’язане з історією та культурою Одеси.

Народився Амвросій Ждаха 1855 року в місті Ізмаїл, у родині нащадків задунайських запорожців. Коли західний Буджак відійшов до Османської імперії, сім’я переїхала до Очакова, а потім до Одеси.

Малювати Амвросій почав із шести років. У 18 років юнак вступив до Єлисаветградського кавалерійського юнкерського училища. У Єлисаветграді зароджувався український театр, і Ждаха звів дружбу з Кропивницьким і Карпенком-Карим, став відвідувати драматичний гурток. Незабаром він зрозумів, що любить мистецтво більше, ніж військову справу, і від військової кар’єри відмовився. Пізніше митець виконував ескізи українських історичних костюмів і народного одягу для Кропивницького та Старицького.

Майбутній художник екстерном склав іспити за гімназійний курс до Петербурзької академії мистецтв, однак через брак грошей він залишився в Одесі та почав відвідувати Школу малювання і креслення Одеського товариства образотворчих мистецтв. За кілька років Ждаха взяв участь у першій виставці Товариства південноросійських художників, а в літературно-мистецькому тижневику «Звезда» було надруковано 40 орнаментів писанок, замальованих Ждахою.

Художник співпрацював з архітекторами, робив для них креслення, акварелі іконостасів та ікон. Для одного з одеських видавців Амвросій Ждаха намалював портрет Пушкіна, а також пушкінський похвальний лист. Для Юхима Фесенка він виконував акварелі монастирів, малюнки зі святої історії, оформляв обкладинки книжок. Саме Ждаха першим з українських графіків розпочав оформлення «Кобзаря» Шевченка. Крім того, художник був автором проєктів меблів в українському стилі, а також 1918 року розробив малюнок одеських розмінних марок-грошей. 

Помер Амвросій Ждаха 1927 року в Одесі і був похований на Другому Християнському кладовищі.

Джерело: odessa-memory.info

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