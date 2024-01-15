Погода в Одесі 16 січня: чи буде ще сніг

Завтра, 16 січня, за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, мешканці Одеси та області ще спостерігатимуть зимову погоду – зранку обіцяють невеликий мороз та опади, переважно у вигляді снігу.
Прогноз погоди в Одесі 16 січня
Мінлива хмарність. Вночі та вранці помірні опади, переважно у вигляді снігу. Ожеледиця.
Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 3-5° С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 16 січня
Мінлива хмарність. Вночі та вранці помірні опади, переважно у вигляді снігу. Ожеледиця.
Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі від 3° С морозу до 2°С тепла, вдень 1-6°С тепла.
На автошляхах області ожеледиця, вночі місцями видимість під час снігу 1-2 км.