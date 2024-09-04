Активісти проти сходинок: як місто Рені роблять зручним для людей з інвалідністю

У мене – привід: «Сергію, активісти там нещодавно встановили пандус — треба його випробувати. Ви ж у нас – експерт із цих питань. А головне, вже є можливість познайомитися з історією міста».

Що засвідчив соціальний експеримент?

Сергій Василенко – легкий на підйом. Він «літає» містом у своєму кріслі колісному з ручним приводом. Він любить швидкість, тому я його жартома називаю Шумахером.

Два роки тому ми з Сергієм провели соціальний експеримент: разом пройшли центральною частиною міста та перевірили громадські місця щодо доступності для людей з інвалідністю, які пересуваються у кріслі колісному.

По всіх нових тротуарах, викладених плиткою, наш експерт пересувався без проблем, а ось старі тротуари з високими бордюрами не подолав: «Якщо й заскочу, то потім не зістрибну, — коментував Сергій. — Якось ризикнув — мало не перекинувся! Добре, що підхопив випадковий перехожий». Якщо на шляху високий бордюр, Сергій вимушений пересуватися по дорозі, а це небезпечно.

У ході соціального експерименту ми виявили, що для Сергія у місті Рені фізично не доступні більшість кафе та магазинів – є сходинки, хай їм грець! Але для себе він знайшов вихід – користується милицями, що возить із собою.

Проте наявність пандуса — це ще не вирішення проблеми. Біля всіх аптек в Рені пандуси начебто є, проте самостійно не зайти — комусь потрібно відчиняти другу стулку дверей. Швидше буде просто попросити перехожого повідомити, що на вулиці чекає клієнт у кріслі колісному.

Перевірили: всі продавці у магазинах і фармацевти в аптеках виходять, обслуговують – у сфері послуг гідне ставлення до людей з інвалідністю.

Але, соромно сказати, нам довелося пройти повз бібліотеку (чотири сходинки), недоступним виявився для Сергія єдиний у місті музей (одна висока сходинка).

Минуло два роки — і ось приємна новина: встановлені пандуси у двох будівлях Публічної бібліотеки та в місцевому музеї. Також демонтовано незручний пандус в поліклініці – встановлено новий під кутом вісім градусів. І цю роботу провела громадська організація «Наша спадщина» на чолі з Галиною Маратаєвою.

Крок за кроком — до змін

Галина Маратаєва – директорка Ренійського історико-краєзнавчого музею. Дванадцять років тому було створено громадську організацію «Наша спадщина» (назва організації «Наше наследие» наразі на стадії перереєстрації), і її обрали головою. Основний напрям роботи – пропаганда історичної та культурної спадщини.

— Галино Василівно, як ваша громадська організація зайнялася вирішенням проблем маломобільних громадян?

— Ми працюємо дуже активно по багатьох напрямах, всю інформацію розміщуємо на своїй сторінці у Фейсбуці, — розповідає Галина. – І таким чином нас знаходять потенційні партнери, пропонують взяти участь у проектах. Один із таких партнерів – ГО «Ліга Сильних». В одній із розсилок нам запропонували пройти навчання у школі адвокації на тему створення безбар’єрного простору, і мені здалося це цікавим. У ході навчання, яке тривало три місяці, мною по суті був написаний проект, і я подумала: а чому б не сформувати заявку для участі у проекті «ЗНАМИ – змінюємо, навчаємо, адвокатуємо, менторимо інклюзивно», який реалізується «Лігою Сильних» за технічної підтримки ООН-Жінки в Україні та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF).

Проект було схвалено. Нам обіцяли не лише допомогу зі встановлення пандусів у закладах культури – запропонували розробити стратегію для міста Рені, адже робота має вестися не епізодично, а планово.

Ми розробили проект «Адвокація підготовки Плану безбар’єрності у Ренійській громаді» і у травні провели його презентацію у міській раді, де знайшли підтримку. На першій зустрічі від мешканців Рені Віктора Чубатого, Галини Соколової, Евеліни Букатич та інших надійшли пропозиції щодо облаштування громадських місць відповідно до правил універсального дизайну.

— З чого розпочали роботу?

— Насамперед, ми вирішили провести моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення та послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Це було опитування мешканців міста на тему «Ренійська громада: простір безбар’єрності» з метою виявлення, з якими проблемами стикаються маломобільні жителі і, відповідно, члени їхніх сімей. Розробили анкету, яку розкидали соціальними мережами. В опитуванні взяли участь 202 особи – це понад 1% жителів Рені. Понад 92% респондентів наголосили, що у громаді необхідно сформувати стратегію створення безбар’єрного простору. Близько 78% зазначили, що часто бачать людей з інвалідністю у Рені. 55% вважають, що їхня кількість останнім часом збільшилася. Понад 71% дійшли висновку, що комунальні установи, організації, адмінбудівлі міста не можна вважати доступними. Зокрема більшість учасників опитування вказали, що недоступні нотаріальна контора, бюро правової допомоги та Центр надання адмінпослуг. Понад 40% опитаних вважають, що для маломобільних громадян є складнощі у відвідуванні Центру первинної медико-санітарної допомоги, розташованого на третьому поверсі лікарні, поліклініки, а також КП «Водоканал».

— Громадську думку виявили – що далі?

— За круглим столом у міськраді зібрали представників виконкому, депутатського корпусу, активістів ГО «Наша спадщина», мешканців громади. Так було розпочато підготовку до затвердження Плану заходів у Ренійській громаді на 2024 рік щодо реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору на період до 2030 року.

Врахували всі пропозиції, що надійшли. І ось результат: в останніх числах липня на засіданні виконкому міськради ухвалено План заходів. Це дозволить планово та послідовно працювати у цьому напрямі. Ми сподіваємось, що до роботи підключатимуться інші громадські організації, адже їх у нашому місті чимало.

— Розкажіть коротко про цей план, за якими напрямами вестиметься робота?

— План передбачає діяльність з п’яти напрямів.

Фізична безбар’єрність. Усі об’єкти фізичного оточення та транспорту мають бути доступні всім громадським групам – незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак.

Інформаційна безбар’єрність. Люди, незалежно від функціональних порушень чи комунікативних можливостей, повинні мати доступ до інформації у різних форматах і з використанням технологій (шрифт Брайля, великошрифтовий друк тощо).

Цифрова безбар’єрність. Усі громадські групи повинні мати доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації.

Суспільна та громадянська безбар’єрність. Передбачено заходи щодо забезпечення рівних можливостей для всіх людей, їх об’єднань та окремих громадських груп у житті громади та держави.

Освітня безбар’єрність. Створення рівних здібностей для всіх громадян в освітньому процесі.

— Отже, пандуси в закладах культури за допомогою партнерів встановлено. Над чим плануєте працювати далі?

— Продовжимо шукати форми подальшої роботи. Багато питань можна вирішувати участю в проектній діяльності і співпраці. Це залучає кошти на нові активності. Під час опитування та спілкування з жителями громади було встановлено, що дуже великою проблемою є відвідування Центру медико-санітарної допомоги: усі сімейні лікарі ведуть прийом на третьому поверсі лікарні. Може, громада вирішить це питання разом із керівництвом?

Ви своє відпрацювали — відпочивайте та насолоджуйтесь

Сергій Василенко знайшов зручним новий пандус у музеї. Переконались: усі експозиції музею можна подивитися, сидячи у кріслі колісному. Проте наш експерт вирішив розім’ятися, і скористався милицями (на фото в центрі).

Галина Маратаєва провела для співвітчизника з Донеччини персональну екскурсію.

Сподобалось. Сергій обіцяв стати постійним відвідувачем.

До речі, цього дня трапилась неприємність: спустило переднє колесо крісла. Благо, ми проходили повз СТО. Сергія обслужили швидко та безкоштовно, потиснули руку, побажали вдалого дня.

— Я до хлопців з СТО часто звертаюся, — повідомив Сергій. — Скільки не пропонував, грошей не беруть. Кажуть: «Ви своє відпрацювали, тепер відпочивайте та насолоджуйтесь».

Матеріал створено за підтримки Центру експертизи у сфері прав людей з інвалідністю громадської спілки «Ліга сильних», що працює за підтримки проєкту UNDP в Україні «Підтримка громадянського суспільства та молоді» та фінансування Міністерства закордонних справ Данії. Він не обов’язково відображає позицію партнерів та є відповідальністю авторів матеріалу.