День Військово-повітряних сил України: сьогодні свято захисників нашого неба

Як з’явився День ВПС ЗСУ

Свято, присвячене Військово-повітряним силам, вперше заснував президент Леонід Кучма далекого 1997 року. Тоді його відзначали 2 липня. А у 2010 році тодішній глава держави Віктор Ющенко видав новий указ, перенісши дату свята на першу неділю серпня.

Повітряні сили ЗСУ: коротка історія

Перший військовий флот був створений в Україні ще 1917 року за часів існування УНР. Його командувачем був військовий льотчик Віктор Павленко.

Після здобуття незалежності у 1991 році історія ВПС відновилася, військова авіація України була однією з найчисленніших у Європі.

Повітряні сили існують у складі ЗСУ з 2004 року. Вони були створені шляхом об’єднання Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Після анексії росією українського Криму в 2014 року Україна втратила частину авіатехніки, яка базувалася на півострові.

Після початку російсько-української війни у 2014 році ВПС України регулярно беруть участь у бойових операціях, а українські пілоти показують майстерність повітряного бою.

Склад Військово-повітряних сил України

Структурно-українські Повітряні сили складаються з командування, повітряних командувань, Харківського національного університету Повітряних сил, військових частин та установ безпосереднього підпорядкування.

До складу ВПС ЗСУ входять різноманітні авіації (бомбардувальна, винищувальна, штурмова, розвідувальна, транспортна) та роду військ (зенітні, ракетні та радіотехнічні).

Також до складу Повітряних сил входять окремі військові частини та підрозділи спеціальних військ (розвідувальні, інженерні, радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, зв’язку, автоматизованих систем управління та радіотехнічного забезпечення, радіоелектронної боротьби, метеорологічного забезпечення, частини матеріально-технічного та медичного забезпечення та інші).

Наразі на озброєнні українських Повітряних сил:

літаки МіГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, Л-39, Іл-76, Ан-26, Ан-24, Ан-30;

західні винищувачі F-16, перші одиниці яких, ймовірно, вже надійшли в Україну в останні дні липня, за лічені дні до Дня Повітряних сил ЗСУ;

вертольоти Мі-8, Мі-9;

радянські зенітні ракетні комплекси ЗРК З-300, З-125, ЗРК Бук, ЗРК Оса;

сучасні системи ППО ЗРК Nasams, ЗРК IRIS-T, ЗРК Patriot, ЗРК SAMP/T.

Ще з радянських часів Україна також «успадкувала» стратегічну авіацію, проте добровільно відмовилася від неї ще на початку 2000-х років у рамках угоди між Україною та США про ліквідацію стратегічної ядерної зброї, а також про запобігання розповсюдженню ядерної зброї масового знищення.

Командувачем ВПС України нині є генерал-лейтенант Микола Олещук.

ВПС України: день сьогоднішній

Сьогодні президент України Володимир Зеленський привітав у соцмережах воїнів Повітряних сил ЗСУ з професійним святом та подякував їм за кожну збиту російську ціль.

«Україна завжди буде вдячною всім, хто щодня віддано служить нашій державі та захищає життя наших людей від російського терору. Сьогодні ми особливо дякуємо всім нашим захисникам неба – українським воїнам Повітряних сил Збройних Сил України – за кожну збиту російську ціль, за ефективність та влучність», – зазначив глава держави.

Він також наголосив, що з перших днів війни Україна протистоїть російським ударам з повітря та українські воїни знищили тисячі російських ракет та дронів, сотні ворожих бойових літаків та вертольотів.

«Це значні результати. І ми робимо все, щоби українські Повітряні сили змогли ще більше. Точно зможуть!» – додав Зеленський.

Також воїнів Повітряних сил привітав із їхнім професійним святом головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Він зазначив, що на початку повномасштабної агресії російські окупанти були впевнені, що першими ракетними ударами знищили українські повітряні сили, але захисники українського неба зірвали плани агресора.

«Повітряні сили Збройних Сил України реформуються та вдосконалюються прямо у горні війни. Наші воїни стажуються та обміняються досвідом у найкращих фахівців збройних сил країн НАТО. Українські воїни вражають наших союзників та партнерів своїм досвідом та швидкістю, з якою вони освоюють новітні зразки західної військової техніки», – наголосив генерал-полковник.

А аомандувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у вітальній публікації в соцмережах зазначив, що «перемога на землі – кується в небі».

Він уточнив, що за два з половиною роки захисники неба знищили понад 8000 повітряних цілей ворога: сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників. Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість – на бойове застосування авіаційних засобів ураження.

«У період широкомасштабного вторгнення за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 4475 військовослужбовців Повітряних сил відзначені державними нагородами, 47 з них стали Героями України, 25, на жаль, посмертно…», – відзначив Олещук.

І ми від щирого серця вітаємо мужніх захисників нашого неба і бажаємо їм міцного здоров’я та успішної поразки всіх ворожих цілей, чистого неба, світлих надій, миру і, звичайно ж, нашої Перемоги!