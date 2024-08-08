День кішок та любителів гір: чим примітний день 8 серпня

Свята 8 серпня

День військ зв’язку ЗСУ

Це свято було започатковане указом президента Леоніда Кучми 1 лютого 2000 року. Воно присвячено військовим-зв’язковим, які забезпечують надійний зв’язок між підрозділами Збройних Сил України, що є критично важливим для успішного виконання бойових завдань. Війська зв’язку також відіграють важливу роль у кібербезпеці, захищаючи українські мережі від кібератак.

Всесвітній день котів

Це свято з’явилося порівняно недавно – у 2002 році за сприяння Міжнародного фонду захисту тварин (Animal Welfare) з метою привернути увагу до важливості кішок у житті людей та підвищити поінформованість про їхній захист. Цей день надає чудову можливість для власників кішок та любителів цих тварин показати свою любов та турботу.

А ще ви можете дізнатися, як звичайна домашня кішка може лікувати неврози, інсульти та травми

День цифрового кочівника

Це свято присвячене зростаючій спільноті віддалених працівників, які обрали стиль життя, що поєднує роботу та подорожі. Цифрові кочівники працюють з будь-якого місця, де є доступ до інтернету, що дозволяє їм подорожувати світом та одночасно виконувати свої професійні обов’язки. Цей спосіб життя надає безліч переваг, таких як гнучкість, можливість знайомитися з новими культурами та людьми, а також уникати традиційних офісних обмежень.

Міжнародний день альянсів

Це свято, засноване у 2023 році, присвячене визнанню та просуванню сили союзництва у всьому світі. Його мета – сприяти інклюзивності, будувати мости підтримки та взаєморозуміння між різними спільнотами.

День народження холодильника

Цей день присвячений винаходу холодильника, який значно змінив побут людей по всьому світу. Перший патент на холодильник отримав американський винахідник Альберт Маршалл 8 серпня 1899 року. Його пристрій працював на дровах, вугіллі та газі, і коштував більше, ніж автомобіль «Форд».

А що робити, якщо куплений вами холодильник виявився неякісним? Чи можна його обміняти? Про це читайте в нашій статті

Міжнародний день альпінізму

Це свято присвячене всім, хто любить гори, пригоди та виклики, які вони приносять. Дата свята обрана не випадково: саме 8 серпня 1786 року швейцарці Мішель-Габріель Паккард та Жак Бальм стали першими людьми, які підкорили найвищу вершину Альп – Монблан, заввишки 4810 метрів. Цей подвиг став символом мужності та витривалості, які є невід’ємними якостями альпіністів.

Міжнародний день офтальмології

Це свято з’явилось у 2004 році на честь дня народження відомого хірурга-офтальмолога Святослава Федорова. Він відомий своїми новаторськими досягненнями в галузі офтальмології, зокрема, створенням штучного кришталика та проведенням експериментальних операцій щодо його імплантації.

Чим запам’ятався день 8 серпня в історії

449 рік – скликають другий Ефеський собор;

1648 рік – яничари скидають із престолу і страчують душевнохворого османського султана Ібрагіма;

1786 рік – Мішель Паккар першим піднімається на найвищу вершину Європи – Монблан;

1815 – Наполеон вирушає на острів Святої Єлени;

1899 – американець А. Маршалл отримує патент на холодильник;

1949 рік – у Страсбурзі відбувається перша сесія Ради Європи;

1965 рік – у Шешорах (Івано-Франківська область) відбувається мітинг з нагоди відкриття пам’ятника Тарасу Шевченку;

1974 рік – президент США Річард Ніксон оголошує, що йде у відставку у зв’язку з Вотергейтським скандалом;

1998 рік – американець Майкл Кірні стає наймолодшим магістром наук (у біохімії) – диплом він отримав у віці 14 років 8 місяців;

2000 рік – вчені Великобританії, США та Італії офіційно оголошують про початок дослідів із клонування людини;

2004 рік – вводять у дію другий енергоблок Хмельницької АЕС;

2012 рік – президент України Віктор Янукович підписує антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова;

2017 рік – компанія Coca-Cola встановлює перший в історії тривимірний білборд.

Цього дня народилися: