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Як одесити створюють унікальну зброю для ППО, що не має аналогів у світі (відео)

Застосунок «єППО» одеської групи «Технарі», відомий, напевно, кожному українцю. Але не всі знають, що розробники цієї програми займаються більше як десятком проєктів, які допомагають ЗСУ захищати наше небо від ворожих атак. «Одеське життя» поговорило зі співзасновником «Технарів» Геннадієм Сульдіним про модернізацію українського ППО, здібності НАТО та віртуальну реальність для ЗСУ.

Волонтерська група «Технарі» – це хто?

Волонтерська група «Технарі» була створена у березні 2022 року. До складу об’єднання увійшли люди з найрізноманітнішим досвідом. Наприклад, співзасновник «Технарів» Геннадій Сульдін до війни мав навички й інженера, і бізнесмена, і військового, адже колись служив у ППО.

Соучредитель группы «Технари» Геннадий Cульдин

Співзасновник групи «Технарі» Геннадій Cульдін

«До 24-го лютого люди з нашої команди займалися різними речами: інженерією, торгівлею, дистрибуцією, на пенсії сиділи. Як виявилось, аби допомагати ППО, потрібно було не тільки мати бажання це робити, а також мати, хоч і обмежений, але військовий фах та специфічний інженерний досвід. Таких людей виявилось не дуже багато», – зазначає Геннадій Сульдін.

Зараз у команді працює 37 людей, а на нарадах «Технарів» обов’язково присутні чинні старші офіцери ППО. Саме військові є замовниками проєктів волонтерської групи.

Чи було в Україні ППО до війни?

За словами Геннадія Сульдіна, ППО до 24 лютого було «пасинком» війська, який не отримував жодної допомоги, бо й масштабних повітряних атак до 2022 року Україна не зазнавала.

«На початку повномасштабної війни ми раптово дізналися, що на дивізіон ППО, а це 500 людей, існує лише один бінокль, і той 79-го року виготовлення», – згадує Геннадій Сульдін.

Тож, перший завданням «Технарів» було передати розрахункам ППО 10 біноклів. Зараз ця цифра зросла вже до 1200, і, судячи із запитів, біноклі передаватимуть ЗСУ ще неодноразово.

Бинокли в офисе "технарей"

Біноклі в офісі одеської волонтерської групи «Технарі»

Побутові речі теж допомагають ЗСУ

Зараз «Технарі» працюють над 12-ма проєктами, 8 з яких – їхні власні розробки. Інженерна група винаходить способи, як найшвидше та найдешевше модернізувати військові технології за допомогою звичайних побутових речей.

«В нас є такий принцип: все, що ми використовуємо в наших розробках, можна відкрито купити. Це не якісь секретні технології подвійного призначення», – каже Геннадій Сульдін.

Наприклад, прилад нічного бачення «Сова» «Технарі» збирали з китайських деталей, а в новій розробці «Полоз», яка допомагає ППО підсвічувати повітряні цілі вночі, взагалі використовується колишня фара від позашляховика.

Соучредитель группы «Технари» Андрей Косяк

Співзасновник групи «Технарі» Андрій Косяк і розробка «Полоз»

Деякі побутові речі «Технарям» навіть не потрібно модернізувати. Наприклад, великі рибальські сітки для ловлі тунця, як дізналися «Технарі», чудово захищають ППО від ворожих безпілотників «Ланцет». Тож група вже передала ЗСУ понад 80 000 кв.м таких сіток.

Як зробити радянське озброєння сучасним?

Деякі розробки «Технарів» базуються на озброєнні ще минулих часів. Так інженери переобладнали радянський ПЗРК «Ігла», додавши до нього цивільний тепловізор. Відтепер переносна установка може працювати не тільки вдень, а й вночі, і заощаджує ППО купу грошей, отже замінює коштовні ракети С-300.

ПЗРК «Игла»,

Радянський ПЗРК «Ігла», обладнаний сучасним тепловізором

«Ми не знаємо ринкову ціну на «Іглу», бо її не можна купити. Але її аналог – ПЗРК «Стінгер» – коштує близько 70 тисяч доларів, у той час, як ракета для ЗРК С-300 коштує близько мільйона доларів. Це економія у 14 разів», – каже Геннадій Сульдін.

За перші три місяці використання цієї технології ППО уразило 5 крилатих ракет та 6 шахедів. За допомогою БФ Сергія Притули та одеського підприємства ТДВ «ІнтерХім» «Технарі» вже передали ЗСУ 275 модернізованих «Ігол», і ще 900 тепловізорів чекають на те, щоб стати частиною українського озброєння.

Сбитый беспилотник

Безпілотник рф, збитий за допомогою розробок групи «Технарі»

Навіщо ППО віртуальна реальність?

«Технарі» також створюють і цифрові інструменти для ППО. Наприклад – тренажери на базі окулярів віртуальної реальності. За їхньою допомогою бійці можуть ефективно вчитися уражати повітряні цілі так, ніби роблять це наживо.

Тренажер для ПВО

Тренажер для ППО на основі окулярів віртуальної реальності

«Для навчання у реальності потрібні тисячі набоїв і ще якісь мішені, що літають вночі. Це такі матеріальні витрати, які ми не можемо собі дозволити. Тому ми зробили віртуальні тренажери, 40 з яких вже передані ППО. На них бійці можуть навчатися не раз на рік, а майже кожного дня, в будь-якому місці», – каже Геннадій Сульдін.

Обучение на тренажере виртуальной реальности

Навчання на тренажері віртуальної реальності в офісі групи «Технарі»

Тільки за місяць тренувань бійці ППО вже почали витрачати менше набої на ураження шахедів і робити менше промахів.

Скільки ракет і шахедів збили за допомогою «Технарів»?

Всі розробки «Технарів» проходять випробування у реальному бою. Щоб дізнатися, чи спрацювала та, чи інша модернізація, «Технарі» чекають на підтвердження уражених цілей від військових, а деякі зразки збитих шахедів зберігають у себе в офісі.

Сбитые воздушные цели

Уражені повітряні цілі в офісі одеської волонтерської групи «Технарі»

«Я впевнено можу казати, доказово, так би мовити, що завдяки нашим проєктам було уражено понад 20 крилатих ракет, понад 40 шахедів і ще 4 розвідувальних безпілотники», – зазначає Геннадій Сульдін.

У чому Україна випередила НАТО?

За словами Геннадія Сульдіна, зараз технології, які проходять випробування в Україні, є дійсно унікальними, бо до нас ніхто у світі не стикався з такими викликами. Україна була змушена шукати найшвидший і найдешевший варіант боротьби з масованими повітряними атаками, і у цьому питанні випередила навіть НАТО.

Обломки сбитого шахеда

Співзасновник групи «Технарі» Андрій Косяк та уламки збитого шахеда

«НАТО зможе відбити одну комбіновану атаку рф, а низку атак – ні, бо їхні засоби ураження набагато дорожчі за шахеди. Довго збивати ракетами за мільйони доларів «балалайки», які коштують 100 тисяч, – не вийде, бо шахедів можна наклацати скільки завгодно. Україна сьогодні – єдина країна у світі, яка може відбити масовану атаку шахедів та крилатих ракет. Кого б’ють, той і розвивається», – вважає Геннадій Сульдін.

Вера Корольченко
Вера Корольченко ПРОФІЛЬ
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