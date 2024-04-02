Як одесити створюють унікальну зброю для ППО, що не має аналогів у світі (відео)

Волонтерська група «Технарі» – це хто?

Волонтерська група «Технарі» була створена у березні 2022 року. До складу об’єднання увійшли люди з найрізноманітнішим досвідом. Наприклад, співзасновник «Технарів» Геннадій Сульдін до війни мав навички й інженера, і бізнесмена, і військового, адже колись служив у ППО.

«До 24-го лютого люди з нашої команди займалися різними речами: інженерією, торгівлею, дистрибуцією, на пенсії сиділи. Як виявилось, аби допомагати ППО, потрібно було не тільки мати бажання це робити, а також мати, хоч і обмежений, але військовий фах та специфічний інженерний досвід. Таких людей виявилось не дуже багато», – зазначає Геннадій Сульдін.

Зараз у команді працює 37 людей, а на нарадах «Технарів» обов’язково присутні чинні старші офіцери ППО. Саме військові є замовниками проєктів волонтерської групи.

Чи було в Україні ППО до війни?

За словами Геннадія Сульдіна, ППО до 24 лютого було «пасинком» війська, який не отримував жодної допомоги, бо й масштабних повітряних атак до 2022 року Україна не зазнавала.

«На початку повномасштабної війни ми раптово дізналися, що на дивізіон ППО, а це 500 людей, існує лише один бінокль, і той 79-го року виготовлення», – згадує Геннадій Сульдін.

Тож, перший завданням «Технарів» було передати розрахункам ППО 10 біноклів. Зараз ця цифра зросла вже до 1200, і, судячи із запитів, біноклі передаватимуть ЗСУ ще неодноразово.

Побутові речі теж допомагають ЗСУ

Зараз «Технарі» працюють над 12-ма проєктами, 8 з яких – їхні власні розробки. Інженерна група винаходить способи, як найшвидше та найдешевше модернізувати військові технології за допомогою звичайних побутових речей.

«В нас є такий принцип: все, що ми використовуємо в наших розробках, можна відкрито купити. Це не якісь секретні технології подвійного призначення», – каже Геннадій Сульдін.

Наприклад, прилад нічного бачення «Сова» «Технарі» збирали з китайських деталей, а в новій розробці «Полоз», яка допомагає ППО підсвічувати повітряні цілі вночі, взагалі використовується колишня фара від позашляховика.

Деякі побутові речі «Технарям» навіть не потрібно модернізувати. Наприклад, великі рибальські сітки для ловлі тунця, як дізналися «Технарі», чудово захищають ППО від ворожих безпілотників «Ланцет». Тож група вже передала ЗСУ понад 80 000 кв.м таких сіток.

Як зробити радянське озброєння сучасним?

Деякі розробки «Технарів» базуються на озброєнні ще минулих часів. Так інженери переобладнали радянський ПЗРК «Ігла», додавши до нього цивільний тепловізор. Відтепер переносна установка може працювати не тільки вдень, а й вночі, і заощаджує ППО купу грошей, отже замінює коштовні ракети С-300.

«Ми не знаємо ринкову ціну на «Іглу», бо її не можна купити. Але її аналог – ПЗРК «Стінгер» – коштує близько 70 тисяч доларів, у той час, як ракета для ЗРК С-300 коштує близько мільйона доларів. Це економія у 14 разів», – каже Геннадій Сульдін.

За перші три місяці використання цієї технології ППО уразило 5 крилатих ракет та 6 шахедів. За допомогою БФ Сергія Притули та одеського підприємства ТДВ «ІнтерХім» «Технарі» вже передали ЗСУ 275 модернізованих «Ігол», і ще 900 тепловізорів чекають на те, щоб стати частиною українського озброєння.

Навіщо ППО віртуальна реальність?

«Технарі» також створюють і цифрові інструменти для ППО. Наприклад – тренажери на базі окулярів віртуальної реальності. За їхньою допомогою бійці можуть ефективно вчитися уражати повітряні цілі так, ніби роблять це наживо.

«Для навчання у реальності потрібні тисячі набоїв і ще якісь мішені, що літають вночі. Це такі матеріальні витрати, які ми не можемо собі дозволити. Тому ми зробили віртуальні тренажери, 40 з яких вже передані ППО. На них бійці можуть навчатися не раз на рік, а майже кожного дня, в будь-якому місці», – каже Геннадій Сульдін.

Тільки за місяць тренувань бійці ППО вже почали витрачати менше набої на ураження шахедів і робити менше промахів.

Скільки ракет і шахедів збили за допомогою «Технарів»?

Всі розробки «Технарів» проходять випробування у реальному бою. Щоб дізнатися, чи спрацювала та, чи інша модернізація, «Технарі» чекають на підтвердження уражених цілей від військових, а деякі зразки збитих шахедів зберігають у себе в офісі.

«Я впевнено можу казати, доказово, так би мовити, що завдяки нашим проєктам було уражено понад 20 крилатих ракет, понад 40 шахедів і ще 4 розвідувальних безпілотники», – зазначає Геннадій Сульдін.

У чому Україна випередила НАТО?

За словами Геннадія Сульдіна, зараз технології, які проходять випробування в Україні, є дійсно унікальними, бо до нас ніхто у світі не стикався з такими викликами. Україна була змушена шукати найшвидший і найдешевший варіант боротьби з масованими повітряними атаками, і у цьому питанні випередила навіть НАТО.

«НАТО зможе відбити одну комбіновану атаку рф, а низку атак – ні, бо їхні засоби ураження набагато дорожчі за шахеди. Довго збивати ракетами за мільйони доларів «балалайки», які коштують 100 тисяч, – не вийде, бо шахедів можна наклацати скільки завгодно. Україна сьогодні – єдина країна у світі, яка може відбити масовану атаку шахедів та крилатих ракет. Кого б’ють, той і розвивається», – вважає Геннадій Сульдін.