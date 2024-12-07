7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації: що це за свято?

Міжнародний день цивільної авіації відзначається щорічно. Його було засновано в 1994 році в рамках заходів, присвячених 50-річчю Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО). У 1996 році з ініціативи ІКАО та за підтримки уряду Канади Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй офіційно визнала 7 грудня Міжнародним днем цивільної авіації в системі ООН.

Мета Міжнародного дня цивільної авіації – сприяння формуванню та поглибленню в усьому світі розуміння важливої ролі міжнародної цивільної авіації для соціально-економічного розвитку держав і унікальної ролі ІКАО в наданні державам допомоги в налагодженні співробітництва та створенні справді всесвітньої мережі швидкісних перевезень.

Цілодобова робота авіаторів не припиняється ні на хвилину, вона вимагає найвищого професіоналізму, оскільки пов’язана з колосальною відповідальністю, а часом – і з ризиком. Бути серед тих, хто виконує нелегку роботу з організації перельотів, на чиїх плечах лежить висока відповідальність за збереження життя і здоров’я пасажирів, – це гідно і почесно для кожного.

Сьогодні можна привітати людей, які працюють у небі, і подякувати їм за напружену та відповідальну роботу.

Читайте також: