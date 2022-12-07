7 декабря – Международный день гражданской авиации: что это за праздник?

Сегодня, в среду, 7 декабря, отмечается Международный день гражданской авиации. В этот день свой профессиональный праздник отмечают все, кто причастны к воздушным перевозкам населения и грузов – а это пилоты, стюардессы, авиадиспетчеры, техники и авиаконструкторы.

Международный день гражданской авиации отмечается ежегодно. Он был учрежден в 1994 году в рамках мероприятий, посвященных 50-летию Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В 1996 году по инициативе ИКАО и при поддержке правительства Канады Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций официально признала 7 декабря Международным днем гражданской авиации в системе ООН.

Цель Международного дня гражданской авиации – содействие формированию и углублению во всем мире понимания важной роли международной гражданской авиации для социально-экономического развития государств и уникальной роли ИКАО в оказании государствам помощи в налаживании сотрудничества и создании подлинно всемирной сети скоростных перевозок.

Круглосуточная работа авиаторов не прекращается ни на минуту, она требует высочайшего профессионализма, поскольку связана с колоссальной ответственностью, а порой – и с риском. Быть среди тех, кто выполняет нелегкую работу по организации перелетов, на чьих плечах лежит высокая ответственность за сохранение жизни и здоровья пассажиров – это достойно и почетно для каждого.

Сегодня можно поздравить людей, работающих в небе, и поблагодарить их за напряженную и ответственную работу.