В Одесі продають дивний літак

Літак ЯК-42Д 1986 року випуску виставили на аукціон як майно збанкрутілої фірми «АК «Чорноморські авіалінії».

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Стартова ціна лота — майже 1,4 мільйона гривень, тож навряд чи хтось захоче взяти у ньому участь.

У документах зазначено, що літак розукомплектований, не має двигунів та виключений із держреєстру цивільних повітряних суден України.

Наразі літак знаходиться на одній із стоянок одеського аеропорту.

Що відомо про компанію “Чорноморські авіалінії”

Раніше «Чорноморські авіалінії» мали назву «Південні авіалінії». Компанія мала власників із російської федерації та «прославилася», коли її літак у лютому 2013 року розбився під час посадки в Донецьку, після чого керівництво компанії збанкрутувало її, щоб не платити постраждалим.

Банкрутом “Чорноморські авіалінії” було визнано на початку 2021 року. Наразі майно компанії продається за борги.

Виставлений на продаж літак фігурував у судовій справі щодо змови посадовців Південної митниці з керівництвом авіакомпанії «Чорноморські авіалінії». У ході досудового розслідування було встановлено, що станом на 10 серпня 2018 балансова вартість цього борту становила 75 тисяч доларів.