Новини Одеси та Одеської області

В Одесі продають дивний літак

В Одесі продають дивний літак

Компанія-банкрут «Чорноморські авіалінії» виставила на аукціон один із своїх бортів – пасажирський літак Як-42Д. Літак оцінили у 1,39 млн. гривень, щоправда, літати він не може.

Літак ЯК-42Д 1986 року випуску виставили на аукціон як майно збанкрутілої фірми «АК «Чорноморські авіалінії».

Читайте також: Ринок «Сьомий кілометр» виставили на продаж

Стартова ціна лота — майже 1,4 мільйона гривень, тож навряд чи хтось захоче взяти у ньому участь.

У документах зазначено, що літак розукомплектований, не має двигунів та виключений із держреєстру цивільних повітряних суден України.

Наразі літак знаходиться на одній із стоянок одеського аеропорту.

Що відомо про компанію “Чорноморські авіалінії”

Раніше «Чорноморські авіалінії» мали назву «Південні авіалінії». Компанія мала власників із російської федерації та «прославилася», коли її літак у лютому 2013 року розбився під час посадки в Донецьку, після чого керівництво компанії збанкрутувало її, щоб не платити постраждалим.

Банкрутом “Чорноморські авіалінії” було визнано на початку 2021 року. Наразі майно компанії продається за борги.

Виставлений на продаж літак фігурував у судовій справі щодо змови посадовців Південної митниці з керівництвом авіакомпанії «Чорноморські авіалінії». У ході досудового розслідування було встановлено, що станом на 10 серпня 2018 балансова вартість цього борту становила 75 тисяч доларів.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати