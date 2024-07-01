Як у Першій світовій війні: старий український гвинтовий літак збиває російські дрони-розвідники над Одесою

Як у Першій світовій війні: старий український гвинтовий літак збиває російські дрони-розвідники над Одесою

Навчально-тренувальний літак Як-52 зразка 1970-х років успішно збиває російські розвідувальні безпілотники, які ворог запускає над Херсонською, Миколаївською, Одеською областями. На його рахунку вже близько десяти знищених цілей.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на публікації в соцмережах.

Повідомлення про український Як-52, який полював на російський розвіддрон, з’явилося вдень 29 червня. Росіяни скаржилися, що цей літак уже не вперше підбиває їхні “крила і очі”.

Раніше російський блогер поскаржився на те, що екіпаж Як-52 “стріляє по наших БПЛА, як у тирі”. Інші порівняли ці перестрілки з повітряним боєм часів Першої світової війни.

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У мережі опубліковано низку відео і фото цього літака, зокрема зняті з російських безпілотників. На недавніх кадрах можна бачити позначки про знищені дрони на борту цього літака: судячи з них, екіпаж Як-52 знищив уже близько 10 ворожих дронів-розвідників.

Як-40

“Як не дивно, старенький, зразка 1970-х, Як-52, з якого стрілець б’є ворога з дробовика, виявився ефективною зброєю у 2024 році”, – зазначає видання.

Екіпаж Як-52 знищує ворожі “Орлани” і ZALA, причому на тренувальному літаку немає штатної зброї, тому пілот, який сидить на місці інструктора, стріляє просто з дробовика, як це було в Першу світову.

 

“У всіх недавніх повітряних сутичках пілот Якеовлєва, мабуть, маневрував на відстані десятків футів від цілі, перш ніж пасажир на задньому сидінні відкривав вогонь”, – пише видання.

Екіпаж Як-52 знищує ворожі “Орлани” та ZALA на півдні – над Одеською та Херсонською областями. Причому на тренувальному літаку немає штатної зброї, тому пілот, який сидить на місці інструктора, стріляє просто з дробовика, як це було в Першу світову.

“У всіх недавніх повітряних сутичках пілот Якеовлєва, мабуть, маневрував на відстані десятків футів від цілі, перш ніж пасажир на задньому сидінні відкривав вогонь”, – пише видання.

Автор публікації в Forbes припускає, що поки Повітряні сили України намагаються приберегти свої найдорожчі ракети класу “земля-повітря” для найнебезпечніших російських цілей – балістичних і крилатих ракет, “хлопець із дробовиком, що летить на тихохідному гвинтовому літаку, є недорогим способом збивати російські безпілотники-порушники далеко від лінії фронту”.

 

 

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