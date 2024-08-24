7 фактів про незалежність України: як усе почалося 1990 року

Автором терміну «суверенітет України» став професор Володимир Василенко, який консультував робочу групу. Ще під час хрущовської відлиги Василенко працював над дисертацією про суверенітет, тому був визнаним експертом у цій галузі.

З 28 червня до 16 липня 1990 року депутати розглядали різні проекти Декларації — від різних депутатських груп було подано п’ять варіантів тексту документа. А після того, як документ було прийнято, а також після обрання нового складу Верховної Ради, радянські депутати фактично стали парламентарями незалежної держави.

На момент ухвалення Декларації про державний суверенітет Україна формально перебувала у складі Радянського Союзу. Тому у вступі до історичного документа наголошувалося, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет України як «верховенство, самостійність, повноту та неподільність влади республіки в межах її території, незалежність та рівноправність у відносинах».

Окрім цього, Декларація проголошувала економічну самостійність України, а також визнавала її незалежність у вирішенні питань науки, освіти, культурного та духовного розвитку української нації. У документі було чітко заявлено про право України безпосередньо реалізовувати свої відносини у різних галузях з іншими державами.

У Декларації також було записано, що Україна має намір стати в майбутньому нейтральною державою, яка не братиме участі у військових блоках і зобов’язується дотримуватися трьох неядерних принципів: не застосовувати, не виробляти і не набувати ядерної зброї (на жаль, часи змінилися, а разом з ними і погляди на безпеку нашої країни, – прим.

Оскільки в тексті Декларації про державний суверенітет України загальнолюдські цінності ставилися вищими за класові, документ фактично назавжди перекреслював постулати комуністичної ідеології.