7 фактів про незалежність України: як усе почалося 1990 року

Незалежність України почалася ще 1990 року з проголошення Декларації про державний суверенітет. Ця історична подія заклала основу для створення Конституції незалежної України та стала точкою відліку для становлення сучасної української державності.
- Автором терміну «суверенітет України» став професор Володимир Василенко, який консультував робочу групу. Ще під час хрущовської відлиги Василенко працював над дисертацією про суверенітет, тому був визнаним експертом у цій галузі.
- З 28 червня до 16 липня 1990 року депутати розглядали різні проекти Декларації — від різних депутатських груп було подано п’ять варіантів тексту документа. А після того, як документ було прийнято, а також після обрання нового складу Верховної Ради, радянські депутати фактично стали парламентарями незалежної держави.
- На момент ухвалення Декларації про державний суверенітет Україна формально перебувала у складі Радянського Союзу. Тому у вступі до історичного документа наголошувалося, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет України як «верховенство, самостійність, повноту та неподільність влади республіки в межах її території, незалежність та рівноправність у відносинах».
- Окрім цього, Декларація проголошувала економічну самостійність України, а також визнавала її незалежність у вирішенні питань науки, освіти, культурного та духовного розвитку української нації. У документі було чітко заявлено про право України безпосередньо реалізовувати свої відносини у різних галузях з іншими державами.
- У Декларації також було записано, що Україна має намір стати в майбутньому нейтральною державою, яка не братиме участі у військових блоках і зобов’язується дотримуватися трьох неядерних принципів: не застосовувати, не виробляти і не набувати ядерної зброї (на жаль, часи змінилися, а разом з ними і погляди на безпеку нашої країни, – прим.
- Оскільки в тексті Декларації про державний суверенітет України загальнолюдські цінності ставилися вищими за класові, документ фактично назавжди перекреслював постулати комуністичної ідеології.
- На ухваленні Декларації робота українського парламенту не зупинилася. Вже восени 1990 року Верховна Рада внесла найважливіші зміни до української Конституції — прибрала статтю про керівну та спрямовуючу роль партії, уточнивши, що Україна тепер керується лише власним Основним законом. Саме ці, закладені у Декларації та закріплені у Конституції, положення та дозволили Україні 24 серпня 1991 року проголосити повну державну незалежність України.
За матеріалами: espreso.tv, aspi.com.ua.
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