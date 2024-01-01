Подробности ночной атаки на Одессу: от взрыва беспилотника погиб ребенок

О последствиях атаки рассказал руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Часть дронов около полуночи враг сознательно направил на жилые кварталы спальных районов Одессы и пригород, где люди в собственных домах собирались семьями встретить Новый год. Наши силы ПВО уничтожили в области 28 «шахедов». К сожалению, были и попадания.

В результате атаки погиб 15-летний подросток. Три человека с ранениями и ожогами госпитализированы, еще четверо получили медицинскую помощь на месте и продолжают лечение амбулаторно.

В результате падения сбитых беспилотников повреждено по меньшей мере 3 многоквартирных высотных дома, 3 частных дома, хозяйственные постройки.

В одном из припортовых терминалов в результате попадания вспыхнул пожар, который был оперативно потушен. Люди не пострадали.

Для ликвидации последствий ночного террора были задействованы 99 спасателей и 26 единиц пожарно-спасательной техники.

Одесские телеграм-каналы публикуют фото последствий очередного преступления оккупантов.

Как сообщили в Силах обороны Юга Украины, очевидным приоритетом врага остается припортовая инфраструктура Одесщины, большое количество дронов было направлено из моря в прибрежную зону.

Мощная массированная дроновая атака в новогоднюю ночь продолжалась в течение 11 часов. Стартовали дроны-камикадзе под вечер 31 декабря, а боевая работа закончилась около 4 утра 1 января.

Силы противовоздушной обороны на юге сбили 51 «шахед»:

28 — в Одесской области ,

14 – на Николаевщине,

5 – в Винницкой области,

2 — на Днепропетровщине,

по 1 на Херсонщине и Кировоградщине.

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