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Саша Паскаль, яка втратила ніжку через російську ракету, вальсувала на Віденському балу (відео)

Саша Паскаль, яка втратила ніжку через російську ракету, вальсувала на Віденському балу (відео)

Маленька, але неймовірно сильна Саша Паскаль, яка втратила ніжку внаслідок російського обстрілу Затоки, продовжує дивувати своєю активною життєвою позицією. Цього разу дівчинка станцювала вальс на благодійному Віденському балу в Києві.

Цей захід відбувся в столиці наприкінці квітня після п’ятирічної перерви.

Саші Паскаль сім років. З трьох років ця активна і життєрадісна дівчинка займалася гімнастикою. Саша серйозно постраждала внаслідок ракетного удару росіянами по курортному селищу Затока 16 травня 2022 року. Їй довелося ампутувати ніжку. Після реабілітації вона продовжує займатися художньою гімнастикою і бере участь у змаганнях.

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За словами організаторів балу, участь Саші в Благодійному Віденському балу має величезне значення. Її присутність стала важливим символом боротьби за життя і підтримки тих, хто потребує допомоги.

“Це не просто вальс, а й меседж про те, що навіть у найтемніші часи людська віра сяє ще яскравіше, і ми всі разом можемо змінити світ на краще”, – кажуть організатори благодійної події.

Сама Саша в “Інстаграмі” розповіла, що танець, який вона танцювала в парі зі своїм двоюрідним братом, вивчила всього за п’ять днів.

Нагадаємо, завдяки благодійному збору коштів, проведеному працівниками Департаменту фінансів Одеської міськради, Саша Паскаль отримала за кордоном найсучасніший біонічний протез.

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