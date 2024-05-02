Саша Паскаль, яка втратила ніжку через російську ракету, вальсувала на Віденському балу (відео)

Цей захід відбувся в столиці наприкінці квітня після п’ятирічної перерви.

Саші Паскаль сім років. З трьох років ця активна і життєрадісна дівчинка займалася гімнастикою. Саша серйозно постраждала внаслідок ракетного удару росіянами по курортному селищу Затока 16 травня 2022 року. Їй довелося ампутувати ніжку. Після реабілітації вона продовжує займатися художньою гімнастикою і бере участь у змаганнях.

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За словами організаторів балу, участь Саші в Благодійному Віденському балу має величезне значення. Її присутність стала важливим символом боротьби за життя і підтримки тих, хто потребує допомоги.

“Це не просто вальс, а й меседж про те, що навіть у найтемніші часи людська віра сяє ще яскравіше, і ми всі разом можемо змінити світ на краще”, – кажуть організатори благодійної події.

Сама Саша в “Інстаграмі” розповіла, що танець, який вона танцювала в парі зі своїм двоюрідним братом, вивчила всього за п’ять днів.

Нагадаємо, завдяки благодійному збору коштів, проведеному працівниками Департаменту фінансів Одеської міськради, Саша Паскаль отримала за кордоном найсучасніший біонічний протез.