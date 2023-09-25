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Пламенное чудо: в Одесской области родилось почти две сотни редких птиц

Пламенное чудо: в Одесской области родилось почти две сотни редких птиц

В живописном месте на границе двух лиманов в национальном природном парке «Тузловские лиманы» с лета гнездится большая стая из 570 фламинго. В результате на свет появились почти две сотни птенцов. Такое чудо в Украине произошло впервые.

Об этом сообщил руководитель научно-исследовательского отдела парка доктор биологических наук Иван Русев.

По его словам, ранее, в 2017 году, фламинго в Украине уже пытались сформировать колонию в Херсонской области на озере Чурюк неподалеку от Крыма, но вывели лишь троих птенцов, и судьба их неизвестна. 

Кстати, само название «фламинго» происходит от латинского слова «фламма» — пламя.

Во время полномасштабного вторжения и оккупации Херсонской области птицы покинули временно оккупированные территории и выбрали Тузловские лиманы для поселения

фламинго

«Впервые птицы-«разведчики» большой стаей появились у нас в 2021 году. В том году на главных колониях фламинго в Турции на озере Туз была смерть огромного количества птенцов и взрослых птиц, и мы тогда предсказывали, что они скоро непременно у нас загнездятся”, — пишет Русев.

По словам эколога, фламинго появились в одесском Нацпарке в апреле, а в мае сразу выбрали место для гнездования на побережье лимана Бурнас возле села Базарьянка. Но место пришлось покинуть: помешали браконьеры и собаки.

В конце июня этого года птицы поселились на границе крупных Тузловских лиманов Шаганы и Алибей. «Тузловские» фламинго вывели 192 птенцов — их уже окольцевали.

Иван Русев отметил, что в стае есть взрослые птицы с цветными кольцами из Франции, Турции и Испании. 

фламинго

Напомним, во время рейда работники Национального природного парка «Тузловские лиманы» обнаружили массовую вырубку дубов, кленов и акаций в урочище «Лебедевка».

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