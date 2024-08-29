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Паралимпиада-2024: у Украины – первое «серебро»

Паралимпиада-2024: у Украины – первое «серебро»

Сегодня, 29 августа, Украина завоевала первую медаль на Паралимпиаде-2024. Первое «серебро» принес нашей сборной парапловец Антон Коль на дистанции 100 метров на спине в классе S1 (так квалифицируют пловцов с тяжелыми нарушениями двигательных функций). Это третья подряд медаль для Коля на Паралимпиадах на дистанции 100 метров на спине и пятая в его карьере.

Для 34-летнего Антона Коля, представителя Днепра в классе S1, Паралимпиада-2024 стала третьей в карьере. Украинец дебютировал на Паралимпийских играх в Рио-2016, где стал двукратным бронзовым призером: занял третье место в плавании на дистанциях 50 и 100 метров на спине. А в Токио-2020 улучшил результат в обеих дисциплинах – завоевал две серебряные медали.

На Паралимпиаде-2024 Коль отобрался в финал автоматически. И был одним из семи спортсменов, сражавшихся за медали этого класса на этой дистанции. В финале Коль почти всю дистанцию плыл на третьем месте, уступая итальянцу Франческо Беттели. Однако на последних 20 метрах дистанции опередил соперника и стал серебряным призером соревнований.

Паралимпийские игры-2024 открылись 28 августа и продлятся до 8 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов из 169 стран. Всего разыграют 549 комплектов наград в 22 видах спорта.

Украину на Паралимпийских играх-2024 представляют 140 спортсменов – 96 мужчин и 44 женщины, в том числе 9 человек – из Одесской области. Они выступят в 17 видах спорта.

Источник: Суспільне Спорт

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