Паралимпиада-2024: когда открытие и где смотреть

Где смотреть открытие Паралимпиады-2024 онлайн

Церемония открытия Паралимпиады-2024 начнется в 20:30 по киевскому времени. Ее трансляцию поклонники спорта в Украине смогут посмотреть на телеканале и сайте «Суспільне Спорт», а также на местных телеканалах «Суспильного».

В общей сложности на протяжении всех Игр Общественный вещатель покажет не менее 100 часов прямого эфира из Парижа.

Церемония открытия Паралимпиады начнется в центре столицы Франции возле Триумфальной арки и будет двигаться к площади Согласия. Торжества продлятся три часа.

Нести украинский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2024 будут 38-летняя фехтовальщица Елена Федота-Исаева и 37-летний гребец Роман Полянский.

Елена из Харькова. Она является двукратной серебряной медалисткой Игр-2020 в фехтовании на колесных креслах.

Роман представляет Донецкую область. Он двукратный чемпион Паралимпийских игр в 2016 и 2021 годах в парных одиночках в классе PR1 – среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Украинцы на Паралимпиаде-2024

Паралимпийские игры-2024 продлятся до 8 сентября. В соревнованиях примут участие 4400 спортсменов из 169 стран. Всего разыграют 549 комплектов наград в 22 видах спорта.

Украину на Паралимпийских играх-2024 будут представлять 140 спортсменов, выступающих в 17 видах спорта: 96 мужчин и 44 женщин. Из 140 вошедших в заявку паралимпийцев 101 имеет поражение опорно-двигательного аппарата, 30 – нарушение зрения и девять – нарушение умственно-физического развития.

Одесскую область будут представлять 9 спортсменов.

Для украинской сборной Паралимпиада в Париже станет восьмой. На предыдущих летних Паралимпийских играх украинские спортсмены завоевали 98 наград (из которых 24 «золота»), заняв 6-е место в медальном зачете.

Беларусь и россия допущены на игры в индивидуальных соревнованиях. Там они будут выступать в статусе нейтральных. В частности, к соревнованиям будет допущено 85-90 россиян.

Источник: РБК-Украина