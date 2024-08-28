Паралимпиада-2024: когда открытие и где смотреть

Сегодня, 28 августа 2024 года, в Париже состоится торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр-2024. Они пройдут на площадках, которые перед этим использовались для Олимпийских игр.
Где смотреть открытие Паралимпиады-2024 онлайн
Церемония открытия Паралимпиады-2024 начнется в 20:30 по киевскому времени. Ее трансляцию поклонники спорта в Украине смогут посмотреть на телеканале и сайте «Суспільне Спорт», а также на местных телеканалах «Суспильного».
В общей сложности на протяжении всех Игр Общественный вещатель покажет не менее 100 часов прямого эфира из Парижа.
Церемония открытия Паралимпиады начнется в центре столицы Франции возле Триумфальной арки и будет двигаться к площади Согласия. Торжества продлятся три часа.
Нести украинский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2024 будут 38-летняя фехтовальщица Елена Федота-Исаева и 37-летний гребец Роман Полянский.
Елена из Харькова. Она является двукратной серебряной медалисткой Игр-2020 в фехтовании на колесных креслах.
Роман представляет Донецкую область. Он двукратный чемпион Паралимпийских игр в 2016 и 2021 годах в парных одиночках в классе PR1 – среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.
Украинцы на Паралимпиаде-2024
Паралимпийские игры-2024 продлятся до 8 сентября. В соревнованиях примут участие 4400 спортсменов из 169 стран. Всего разыграют 549 комплектов наград в 22 видах спорта.
Украину на Паралимпийских играх-2024 будут представлять 140 спортсменов, выступающих в 17 видах спорта: 96 мужчин и 44 женщин. Из 140 вошедших в заявку паралимпийцев 101 имеет поражение опорно-двигательного аппарата, 30 – нарушение зрения и девять – нарушение умственно-физического развития.
Одесскую область будут представлять 9 спортсменов.
Для украинской сборной Паралимпиада в Париже станет восьмой. На предыдущих летних Паралимпийских играх украинские спортсмены завоевали 98 наград (из которых 24 «золота»), заняв 6-е место в медальном зачете.
Беларусь и россия допущены на игры в индивидуальных соревнованиях. Там они будут выступать в статусе нейтральных. В частности, к соревнованиям будет допущено 85-90 россиян.
Источник: РБК-Украина