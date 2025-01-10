Анекдот дня: такое не подают в одесском ресторане

Одесса, тихий дворик, в окне скучающий Семен.

Он обращается к прохожему:

— Жора, таки вы куда?!

— Да нет, я домой!

К одесситу подходит приезжий с чемоданом:

— Скажите, если я пойду по этой улице, там будет железнодорожный вокзал?

— Знаете, он там будет, даже если вы туда не пойдете!

В одесском ресторане.

Официант:

— Что будем заказывать?

— Я бы хотел сначала меню.

— Меню не подаем. Хотите читать — идите в библиотеку!

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