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Анекдот дня: такое не подают в одесском ресторане

Анекдот дня: такое не подают в одесском ресторане

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!

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Одесса, тихий дворик, в окне скучающий Семен.
Он обращается к прохожему:
— Жора, таки вы куда?!
— Да нет, я домой!

К одесситу подходит приезжий с чемоданом:
— Скажите, если я пойду по этой улице, там будет железнодорожный вокзал?
— Знаете, он там будет, даже если вы туда не пойдете!

В одесском ресторане.
Официант:
— Что будем заказывать?
— Я бы хотел сначала меню.
— Меню не подаем. Хотите читать — идите в библиотеку!

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