Анекдот дня: такое не подают в одесском ресторане

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Одесса, тихий дворик, в окне скучающий Семен.
Он обращается к прохожему:
— Жора, таки вы куда?!
— Да нет, я домой!
К одесситу подходит приезжий с чемоданом:
— Скажите, если я пойду по этой улице, там будет железнодорожный вокзал?
— Знаете, он там будет, даже если вы туда не пойдете!
В одесском ресторане.
Официант:
— Что будем заказывать?
— Я бы хотел сначала меню.
— Меню не подаем. Хотите читать — идите в библиотеку!
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