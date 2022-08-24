Анекдот дня: Роза и ее роман

Доброе утро, Одесса! Ох, и непростой нам день сегодня предстоит: с одной стороны, это наш праздник, а с другой нас предупреждают: орки способны на все, даже на то, чтоб нам этот день испортить. Но не будем терять оптимизма, ведь победа все равно будет за нами (Но на сигналы воздушной тревоги таки реагируем правильно).