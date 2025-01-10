Анекдот дня: таке не подають в одеському ресторані

Одеса, тихий дворик, у вікні нудьгуючий Семен.

Він звертається до перехожого:

— Жора, таки ви куди?!

— Та ні, я додому!

До одесита підходить приїжджий із валізою:

— Скажіть, якщо я піду цією вулицею, там буде залізничний вокзал?

— Знаєте, він буде там, навіть якщо ви туди не підете!

У одеському ресторані.

Офіціант:

— Що замовлятимемо?

— Я хотів би спочатку меню.

— Меню не подаємо. Хочете читати — йдіть до бібліотеки!

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