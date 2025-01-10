Анекдот дня: таке не подають в одеському ресторані

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!
Одеса, тихий дворик, у вікні нудьгуючий Семен.
Він звертається до перехожого:
— Жора, таки ви куди?!
— Та ні, я додому!
До одесита підходить приїжджий із валізою:
— Скажіть, якщо я піду цією вулицею, там буде залізничний вокзал?
— Знаєте, він буде там, навіть якщо ви туди не підете!
У одеському ресторані.
Офіціант:
— Що замовлятимемо?
— Я хотів би спочатку меню.
— Меню не подаємо. Хочете читати — йдіть до бібліотеки!
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