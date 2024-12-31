Анекдот дня: самый удачный день адвоката

Диалог в одесской больнице.

— Доктор, я буду жить?

— А оно вам надо?

На одесском Привозе толпа возле прилавка. Из центра толпы доносится голос продавца:

-Барометрические палочки! Толькол что из Парижа! Всего один доллар!

Толпа активно раскупает товар. Один из покупателей задает вопрос:

— А как этой штукой пользоваться?

— Очень просто — высовываете в форточку, а потом смотрите, сухая она или мокрая. Если мокрая — на уулице осадки.

Провожают на пенсию старого одесского адвоката. Молодой коллега спрашивает:

— Соломон Моисеевич, а какой самый удачный день в вашей карьере?

Тот отвечает:

— Самый удачный день был, когда я выиграл девять судов подряд.

— Но позвольте, Розенблюм из конторы Шаевича выигрывал за день и побольше!

— Молодой человек, я выиграл девять судов в карты у директора Одесского морского пароходства!

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