Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: самый удачный день адвоката

Анекдот дня: самый удачный день адвоката

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь и наслаждайтесь!

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Диалог в одесской больнице.
— Доктор, я буду жить?
— А оно вам надо?

На одесском Привозе толпа возле прилавка. Из центра толпы доносится голос продавца:
-Барометрические палочки! Толькол что из Парижа! Всего один доллар!
Толпа активно раскупает товар. Один из покупателей задает вопрос:
— А как этой штукой пользоваться?
— Очень просто — высовываете в форточку, а потом смотрите, сухая она или мокрая. Если мокрая — на уулице осадки.

Провожают на пенсию старого одесского адвоката. Молодой коллега спрашивает:
— Соломон Моисеевич, а какой самый удачный день в вашей карьере?
Тот отвечает:
— Самый удачный день был, когда я выиграл девять судов подряд.
— Но позвольте, Розенблюм из конторы Шаевича выигрывал за день и побольше!
— Молодой человек, я выиграл девять судов в карты у директора Одесского морского пароходства!

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Редакция ПРОФИЛЬ
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