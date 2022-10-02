Анекдот дня: Абрам, Сара и шах от Исаака

Анекдот дня: еврей-музыкант и зарытый талант Доброе утро, Одесса и одесситы! Несмотря на непростые времена, стараемся не терять бодрости духа, работаем добросовестно и верим в нашу Победу.

А еще «Одесская жизнь» советует не зарывать глубоко свои таланты, а по возможности пользоваться ими на всю катушку. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: лучший подарок интеллигентному мальчику Доброе утро, Одесса! Идут рабочие будни, но мы не унываем, а добросовестно занимаемся своим делом и не забываем: мы еще на день стали ближе к нашей Победе.

А для хорошего настроения и заряда бодрости предлагаем вашему вниманию очередной забавный анекдот. ПОДРОБНЕЕ