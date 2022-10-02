Анекдот дня: Абрам, Сара и шах от Исаака

Доброе утро, Одесса и одесситы! Итак, воскресенье, а значит мы: высыпаемся, отдыхаем, на свежем воздухе гуляем, хобби время уделяем, близких вниманием не обделяем, супругам не изменяем, тревоги воздушные не игнорируем и для бодрости духа анекдоты читаем:
Абрам звонит домой:
– Сара, у меня собрание, буду утром.
Сара звонит Исааку:
– Исаак, приходи ко мне – Абраша дома не ночует!
…Утром Сара выходит на балкон и видит: напротив Абрам в окне потягивается.
– Ты что там делаешь, Абраша?!
– Не видишь, с Исааком в шахматы играю. Исаак, тебе шах!
Сара оборачивается:
– Исаак, Исаак, вставай, тебе там Абраша шах поставил!
Не менее забавные анекдоты:
- Разговор двух одесситок, или все мужики сво…;
- Абраша, деньги и женщины;
- Сара и ее муж-депутат;
- Абрам, Сара и эксперимент в постели;
- Абрам, Сара, ресторан…