Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: найвдаліший день адвоката

Анекдот дня: найвдаліший день адвоката

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Діалог у одеській лікарні.
— Лікарю, я житиму?
— А воно вам потрібне?

На одеському привозі натовп біля прилавка. З центру натовпу доноситься голос продавця:
— Барометричні палички! Тільки що з Парижа! Усього один долар!
Натовп активно розкуповує товар. Один із покупців ставить питання:
— А як користуватися цією штукою?
— Дуже просто — висовуєте у кватирку, а потім дивіться, суха вона чи мокра. Якщо мокра — на вулиці опади.

Проводять на пенсію старого одеського адвоката. Молодий колега запитує:
— Соломоне Мойсейовичу, а який найвдаліший день у вашій кар’єрі?
Той відповідає:
— Найвдаліший день був, коли я виграв дев’ять кораблів поспіль.
— Але дозвольте, Розенблюм із контори Шаєвича вигравав за день і більше!
— Юначе, я виграв дев’ять суден у карти у директора Одеського морського пароплавства!

У нас є й інші анекдоти:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk