Анекдот дня: найвдаліший день адвоката

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!
Діалог у одеській лікарні.
— Лікарю, я житиму?
— А воно вам потрібне?
На одеському привозі натовп біля прилавка. З центру натовпу доноситься голос продавця:
— Барометричні палички! Тільки що з Парижа! Усього один долар!
Натовп активно розкуповує товар. Один із покупців ставить питання:
— А як користуватися цією штукою?
— Дуже просто — висовуєте у кватирку, а потім дивіться, суха вона чи мокра. Якщо мокра — на вулиці опади.
Проводять на пенсію старого одеського адвоката. Молодий колега запитує:
— Соломоне Мойсейовичу, а який найвдаліший день у вашій кар’єрі?
Той відповідає:
— Найвдаліший день був, коли я виграв дев’ять кораблів поспіль.
— Але дозвольте, Розенблюм із контори Шаєвича вигравав за день і більше!
— Юначе, я виграв дев’ять суден у карти у директора Одеського морського пароплавства!
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