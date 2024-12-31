Анекдот дня: найвдаліший день адвоката

Діалог у одеській лікарні.

— Лікарю, я житиму?

— А воно вам потрібне?

На одеському привозі натовп біля прилавка. З центру натовпу доноситься голос продавця:

— Барометричні палички! Тільки що з Парижа! Усього один долар!

Натовп активно розкуповує товар. Один із покупців ставить питання:

— А як користуватися цією штукою?

— Дуже просто — висовуєте у кватирку, а потім дивіться, суха вона чи мокра. Якщо мокра — на вулиці опади.

Проводять на пенсію старого одеського адвоката. Молодий колега запитує:

— Соломоне Мойсейовичу, а який найвдаліший день у вашій кар’єрі?

Той відповідає:

— Найвдаліший день був, коли я виграв дев’ять кораблів поспіль.

— Але дозвольте, Розенблюм із контори Шаєвича вигравав за день і більше!

— Юначе, я виграв дев’ять суден у карти у директора Одеського морського пароплавства!

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