Анекдот дня: Сара и ее муж-депутат

Доброе утро, Одесса! Впереди еще один рабочий день, но мы таки не унываем, а главное – помним: мы на еще один шаг стали ближе к нашей Победе.

Так что держим кулачки за наших защитников и трудимся добросовестно и не уподобляемся герою нашего сегодняшнего анекдота:

– Сара, говорят, ты вышла замуж за депутата?

– Таки да. А шо толку?

– А что не так?

– Ой, та я вас умоляю, этот поц только и делает, шо стоит возле кровати и рассказывает, как мине будет хорошо.

Еще больше анекдотов:

Карикатура Евгения Крана