Анекдот дня: Сара и ее муж-депутат

Доброе утро, Одесса! Впереди еще один рабочий день, но мы таки не унываем, а главное – помним: мы на еще один шаг стали ближе к нашей Победе.
Так что держим кулачки за наших защитников и трудимся добросовестно и не уподобляемся герою нашего сегодняшнего анекдота:
– Сара, говорят, ты вышла замуж за депутата?
– Таки да. А шо толку?
– А что не так?
– Ой, та я вас умоляю, этот поц только и делает, шо стоит возле кровати и рассказывает, как мине будет хорошо.
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Карикатура Евгения Крана