Анекдот дня: где был Фима?

— Мама, Лева мне вчера сказал, что я самая интеллигентная девушка в Одессе. Может, стоит пригласить его домой?

— Ни в коем случае, дуреха! Пусть он продолжает так думать.

Одесса. Автобус.

— Мужчина! Если уж вы совсем на меня легли, то хотя бы не спите!

Одесская школа:

— Фима, ты где был?

— Вот томик Лермонтова, откройте на 158 странице…

— Но она же вырвана!

— Ну, и как ви думаете — где я был?!

У нас есть и другие анекдоты: