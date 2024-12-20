Анекдот дня: где был Фима?

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!
— Мама, Лева мне вчера сказал, что я самая интеллигентная девушка в Одессе. Может, стоит пригласить его домой?
— Ни в коем случае, дуреха! Пусть он продолжает так думать.
Одесса. Автобус.
— Мужчина! Если уж вы совсем на меня легли, то хотя бы не спите!
Одесская школа:
— Фима, ты где был?
— Вот томик Лермонтова, откройте на 158 странице…
— Но она же вырвана!
— Ну, и как ви думаете — где я был?!
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