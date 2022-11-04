Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: о бизнесе по-китайски и по-еврейски

Анекдот дня: о бизнесе по-китайски и по-еврейски

Доброе утро, Одесса! Пятница – последний (на этой неделе) рабочий день. Так что, просыпаемся – и быстро за дела! Не забыв, естественно, прочитать наш традиционный утренний анекдот.

Сегодня «Одесская жизнь» желает всем удачи в делах (и да не помешают нам непредсказуемые энергетики!) и сделок успешных (желательно честных, хотя…).

Два китайца пьют горилку на теплоходе, отплывающем из Одессы. Один другому рассказывает:

– Минь! Знаешь, как я обхитрил местного аборигена? Я сорвал травы на ближайшей лужайке и обменял ее как редчайший элитный китайский чай, на эту их высококлассную горилку!

В это же время на пристани стоят два мужика. Один другому говорит:

– Слушай, а знаешь ли ты как я наварился на этих узкоглазых? Я взял в аптеке пузырек настойки, разбавил ее водой и отдал одному из них за редчайший чай, который пьют одни лишь императоры! А потом сбагрил этот чай в ту же аптеку!

И одновременно, в близлежащей аптеке, один еврей говорит другому:

– Хаим! Нам опять принесли траву с лужайки! Подкрась-ка ею еще литр спирта – снова продадим его втридорого, как аптечную настойку!

Еврейская мудрость

Еврейская мудрость2

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Редакция ПРОФИЛЬ

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