Анекдот дня: о бизнесе по-китайски и по-еврейски

Доброе утро, Одесса! Пятница – последний (на этой неделе) рабочий день. Так что, просыпаемся – и быстро за дела! Не забыв, естественно, прочитать наш традиционный утренний анекдот.
Сегодня «Одесская жизнь» желает всем удачи в делах (и да не помешают нам непредсказуемые энергетики!) и сделок успешных (желательно честных, хотя…).
Два китайца пьют горилку на теплоходе, отплывающем из Одессы. Один другому рассказывает:
– Минь! Знаешь, как я обхитрил местного аборигена? Я сорвал травы на ближайшей лужайке и обменял ее как редчайший элитный китайский чай, на эту их высококлассную горилку!
В это же время на пристани стоят два мужика. Один другому говорит:
– Слушай, а знаешь ли ты как я наварился на этих узкоглазых? Я взял в аптеке пузырек настойки, разбавил ее водой и отдал одному из них за редчайший чай, который пьют одни лишь императоры! А потом сбагрил этот чай в ту же аптеку!
И одновременно, в близлежащей аптеке, один еврей говорит другому:
– Хаим! Нам опять принесли траву с лужайки! Подкрась-ка ею еще литр спирта – снова продадим его втридорого, как аптечную настойку!
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