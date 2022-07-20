Анекдот дня: Рабинович и цыгане

Доброе утро, Одесса и одесситы! Да уж – не хочет оставлять нас враг в покое – так и норовит ракетами достать… Но мы все равно держимся и по возможности не унываем, ведь все плохое рано или поздно закончится.
«Одесская жизнь» советует начать новый рабочий день с позитивного настроения и предлагает вашему вниманию очередную историю весьма предприимчивого одессита Рабиновича:
Рабинович был проездом в каком-то городке. И там к нему подошли цыгане и предложили купить золотую цепочку за 50 долларов. Сторговались за 30.
Цепочка в итоге оказалась не золотой, о чем Рабинович догадывался изначально. Как и купюра в 50 долларов, которую он им дал – она тоже была фальшивой. А вот 20 долларов сдачи были настоящие.
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