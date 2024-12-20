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Анекдот дня: де був Фіма?

Анекдот дня: де був Фіма?

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!

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— Мамо, Льово мені вчора сказав, що я найінтелігентніша дівчина в Одесі. Може, варто запросити його додому?
— У жодному разі, дурниця! Нехай він так думає.

Одеса. Автобус.
— Чоловік! Якщо ви зовсім на мене лягли, то хоча б не спите!

Одеська школа:
— Фіма, де ти був?
— Ось том Лермонтова, відкрийте на 158 сторінці…
— Але ж вона вирвана!
— Ну, і як ви думаєте, де я був?!

У нас є й інші анекдоти:

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