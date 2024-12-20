Анекдот дня: де був Фіма?

— Мамо, Льово мені вчора сказав, що я найінтелігентніша дівчина в Одесі. Може, варто запросити його додому?

— У жодному разі, дурниця! Нехай він так думає.

Одеса. Автобус.

— Чоловік! Якщо ви зовсім на мене лягли, то хоча б не спите!

Одеська школа:

— Фіма, де ти був?

— Ось том Лермонтова, відкрийте на 158 сторінці…

— Але ж вона вирвана!

— Ну, і як ви думаєте, де я був?!

У нас є й інші анекдоти: