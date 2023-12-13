Анекдот дня: почему Абрам расстался с Фирой

Анекдот дня: как-то на Привозе Доброе утро, дорогие одесситы! Сегодня в разгар рабочей недели собираем с силами, чтобы как следует подготовиться к зимним праздникам. До Нового года еще 19 дней, хлопот много: купить подарки родным, продумать меню, избавить свое жилье от ненужного хлама. А для позитивного настроя «Одесская жизнь» по традиции предлагает утренний анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: какую претензию имеет Сара к Яше Привет, Одесса, и с началом новой трудовой недели! Но несмотря на то, что до следующих выходных еще аж целая неделя, не будем падать духом, верно? А лучший способ зарядиться отличным настроением и начать день на позитиве – прочитать наш традиционный одесский анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: зачем Розе Марковне улыбаться? С добрым воскресным утром, неунывающие одесситы! И пусть погода декабрьская нас не особо радует ясным солнышком (хотя все еще возможно), пусть выходной вам это не испортит. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Изенька и новогодние подарки Утро доброе, Одесса! И пусть сегодняшняя суббота может оказаться не очень погожим днем, настроения нам это не испортит, верно? Ведь еще немного, еще чуть-чуть – и нас ждут новогодние праздники! ПОДРОБНЕЕ