Анекдот дня: Марик засмотрелся на девушку в короткой юбке

Доброе утро, Одесса! Сегодня вторник, трудовые будни набирают ход. А значит анекдот точно не будет лишним, чтобы настроиться на продуктивный день.
Семейная пара едет в автобусе. На выход проходит девушка в короткой юбке. Муж провожает ее долгим взглядом.
Жена:
— Ну шо, Марик, и стоило оно того, шо я дома тебе устрою?
Еще анекдоты:
- Роза с подругой поехали на курорт;
- Как мадам Рабинович в парикмахерскую ходила;
- Чем озабочена Сара Абрамовна?
- Фаечке посоветовали заняться плаванием;
- Татуировка Розы Марковны.