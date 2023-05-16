Анекдот дня: Марик засмотрелся на девушку в короткой юбке

Анекдот дня: Соня пояснила Яше, когда наступит лето Привет, неунывающие одесситы и все примкнувшие к таковым! И с началом вас новой рабочей недели! Настрой боевой? К трудовым подвигам все готовы? А тем, кто таки не совсем готов, пускай поможет «зарядиться» позитивом наш утренний одесский анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: чей день рождения празднует Циля? Всех одесситов и не только с добрым (надеемся) воскресным утром! И пусть этот день станет для всех нас добрым и позитивным, а все неприятности, как мелкие, так и покрупнее, пускай достаются врагу. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: лекарства и новая жена Доброе утро, неунывающие одесситы! Пусть сегодняшняя суббота, как, впрочем и другие дни, будут исключительно удачными. А еще пожелаем-ка мы вам и вашим близким здоровья побольше и, соответственно лекарств поменьше. ПОДРОБНЕЕ