Анекдот дня: чем озабочена Сара Абрамовна?

Доброе утро, Одесса! Сегодня мы пожелаем всем вам дня плодотворного, но не сильно хлопотного и поменьше семейных забот. Ну а если уж без них никак, то пусть они будут хотя бы приятными.

А наш сегодняшний анекдот о заботах одесситки Сары Абрамовны:

– Сара Абрамовна! Что это вы такая задумчивая?

– Ой, Роза Львовна, эти материнские заботы с незамужними дочерьми!..

– Не берите в голову! У которых незамужние дочери с материнскими заботами – вот у них таки да!

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