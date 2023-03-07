Анекдот дня: чем озабочена Сара Абрамовна?

Доброе утро, Одесса! Сегодня мы пожелаем всем вам дня плодотворного, но не сильно хлопотного и поменьше семейных забот. Ну а если уж без них никак, то пусть они будут хотя бы приятными.
А наш сегодняшний анекдот о заботах одесситки Сары Абрамовны:
– Сара Абрамовна! Что это вы такая задумчивая?
– Ой, Роза Львовна, эти материнские заботы с незамужними дочерьми!..
– Не берите в голову! У которых незамужние дочери с материнскими заботами – вот у них таки да!
У нас есть и другие одесские анекдоты:
- Что подарит жене Рабинович на годовщину свадьбы?
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