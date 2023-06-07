Анекдот дня: как правильно ремонтировать генератор в авто

Доброе утро, одесситы! И пусть оно таким и остается, несмотря на середину рабочей недели. А чтобы эта «середина» быстрее пролетела, вот вм немного юмора для ускорения.
Звонок на фирму, которая занимается ремонтом стартеров и генераторов:
– Генератор на моем автомобиле начал плохо работать! Вероятно, его нужно просто почистить.
– Это стоит 50 $. Но для вас будет лучше, если вы прочтете инструкцию в Интернете и выполните эту работу сами.
Клиент, удивленный такой откровенностью, спрашивает:
– А ваш босс знает, что вы таким образом препятствуете бизнесу?
– На самом деле это его идея. Мы получаем куда больше прибыли, когда позволяем нашим клиентам сначала самим попробовать что-нибудь отремонтировать.
У нас есть и другие анекдоты:
- Марик засмотрелся на девушку в короткой юбке;
- Что делать, если жена ушла к соседу?
- Почему Рабинович развелся с женой?
- Кого таки боится храбрый Мойша?
- Рабинович хочет петь и плясать, но…