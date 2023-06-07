Анекдот дня: как правильно ремонтировать генератор в авто

Доброе утро, одесситы! И пусть оно таким и остается, несмотря на середину рабочей недели. А чтобы эта «середина» быстрее пролетела, вот вм немного юмора для ускорения.

Звонок на фирму, которая занимается ремонтом стартеров и генераторов:

– Генератор на моем автомобиле начал плохо работать! Вероятно, его нужно просто почистить.

– Это стоит 50 $. Но для вас будет лучше, если вы прочтете инструкцию в Интернете и выполните эту работу сами.

Клиент, удивленный такой откровенностью, спрашивает:

– А ваш босс знает, что вы таким образом препятствуете бизнесу?

– На самом деле это его идея. Мы получаем куда больше прибыли, когда позволяем нашим клиентам сначала самим попробовать что-нибудь отремонтировать.

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