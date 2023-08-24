Анекдот дня: как правильно ходить утром на Привоз

Доброе утро, одесситы! Еще два дня, и долгожданные выходные таки наступят! И самый лучший способ настроить себя на рабочи четверг – начать день с улыбки. Именно для этого мы публикуем новый анекдот.

Одесса. Утро. Привоз.

-Дайте, пожалуйста, мне попробовать вон колбаску. Солоноватая.

-А можно попробовать эту? Нет, не полагается, слишком перца.

-А вот ту? Можно попробовать? Нет, пресная.

-А кровянка есть? Дайте кусочек попробовать,… жира многовато…

-Ой, это за мной уже такая очередь?

-Извините, пожалуйста, что я вас задерживаю.

Голос из очереди:

-Ничего, ничего, вы завтракайте, завтракайте, мы подождем!

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