Анекдот дня: как правильно ходить утром на Привоз

Доброе утро, одесситы! Еще два дня, и долгожданные выходные таки наступят! И самый лучший способ настроить себя на рабочи четверг – начать день с улыбки. Именно для этого мы публикуем новый анекдот.
Одесса. Утро. Привоз.
-Дайте, пожалуйста, мне попробовать вон колбаску. Солоноватая.
-А можно попробовать эту? Нет, не полагается, слишком перца.
-А вот ту? Можно попробовать? Нет, пресная.
-А кровянка есть? Дайте кусочек попробовать,… жира многовато…
-Ой, это за мной уже такая очередь?
-Извините, пожалуйста, что я вас задерживаю.
Голос из очереди:
-Ничего, ничего, вы завтракайте, завтракайте, мы подождем!
Еще анекдоты:
- Рабиновичу стало плохо в больнице;
- Рабиновичу стало плохо в больнице;
- Моня остается один аж на две недели;
- Как Рабинович дачу продавал;
- Роза Марковна и секс по телефону;
- Ефим Маркович и его отношения с котом.