Анекдот дня: як правильно ходити вранці на Привоз.

Доброго ранку, одесити! Ще два дні, і довгоочікувані вихідні наступлять! І найкращий спосіб налаштувати себе на робочий четвер – розпочати день із посмішки. Саме для цього ми публікуємо новий анекдот.

Одеса. Ранок. Привоз.

-Дайте, будь ласка, мені спробувати он ту ковбаску. Солонувата.

-А можна спробувати ось цю? Ні, не годиться, занадто перцю.

-А ось ту? Можна спробувати? Ні, прісна. А кров’янка є? Дайте шматочок спробувати, … жиру забагато … Ой, це за мною вже така черга?

-Вибачте, будь ласка, що я вас затримую.

Голос з черги:

-Нічого, нічого, ви снідайте, снідайте, ми почекаємо!

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