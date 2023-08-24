Анекдот дня: як правильно ходити вранці на Привоз.

Доброго ранку, одесити! Ще два дні, і довгоочікувані вихідні наступлять! І найкращий спосіб налаштувати себе на робочий четвер – розпочати день із посмішки. Саме для цього ми публікуємо новий анекдот.
Одеса. Ранок. Привоз.
-Дайте, будь ласка, мені спробувати он ту ковбаску. Солонувата.
-А можна спробувати ось цю? Ні, не годиться, занадто перцю.
-А ось ту? Можна спробувати? Ні, прісна. А кров’янка є? Дайте шматочок спробувати, … жиру забагато … Ой, це за мною вже така черга?
-Вибачте, будь ласка, що я вас затримую.
Голос з черги:
-Нічого, нічого, ви снідайте, снідайте, ми почекаємо!
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