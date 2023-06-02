Анекдот дня: як в Одесі міняли тепловоз

Привіт, одесити, і всі, хто долучився до таких! Нарешті п’ятниця і кінець робочого тижня! А ось зранку трошки гумору, щоб це останній день робочого тижня пролетів швидше!
Вночі одесит, що їде в поїзді, прокинувся від різкого поштовху і впав зі своєї верхньої полиці. Розлютившись, він побіг до провідниці і сказав:
— Що за нісенітниця? Що це був за поштовх?
— Заспокойтеся, просто потяг рушив з місця. Ми стояли в Одесі, а потім поїхали далі за маршрутом.
Що це за станція?
— Одеса.
— А чому ми так довго стояли?
— Тепловоз міняли.
— Міняли? А на шо?
— Як «шо»? На тепловоз!
— І шо, поміняли-таки?»
— Так!
— Так на так?! А ви впевнені, що це була Одеса?!
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