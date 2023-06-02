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Анекдот дня: як в Одесі міняли тепловоз

Анекдот дня: як в Одесі міняли тепловоз

Привіт, одесити, і всі, хто долучився до таких! Нарешті п’ятниця і кінець робочого тижня! А ось зранку трошки гумору, щоб це останній день робочого тижня пролетів швидше!

Вночі одесит, що їде в поїзді, прокинувся від різкого поштовху і впав зі своєї верхньої полиці. Розлютившись, він побіг до провідниці і сказав:

— Що за нісенітниця? Що це був за поштовх?

— Заспокойтеся, просто потяг рушив з місця. Ми стояли в Одесі, а потім поїхали далі за маршрутом.

Що це за станція?

— Одеса.

— А чому ми так довго стояли?

— Тепловоз міняли.

— Міняли? А на шо?

— Як «шо»? На тепловоз!

— І шо, поміняли-таки?»

— Так!

— Так на так?! А ви впевнені, що це була Одеса?!

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Редакция ПРОФИЛЬ

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