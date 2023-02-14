Анекдот дня: может ли Моня поцеловать свою невесту?

В Одесском зоопарке выбрали пару года (фото) Несмотря на непростые времена, в Одесском зоопарке не стали изменять давней традиции и выбрали «Пару года-2023». Этот конкурс как правило приурочен ко Дню святого Валентина. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: почему в аэропорту Одессы висит плакат «Будьте красивыми!»? Доброе утро, одесситы. Сегодняшний утренний анекдот у нас немного грустный. Он про аэропорт, который закрыт уже почти год, с начала российского вторжения. И очень хочется пожелать всем нам, что он поскорее снова начал принимать рейсы. ПОДРОБНЕЕ