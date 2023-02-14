Анекдот дня: может ли Моня поцеловать свою невесту?

Доброе утро, Одесса! Рабочая неделя в самом разгаре, так что, как говорится, вперед и с песней!.. Ну, может и не с песни, а с хорошего настроения начать новый день уж точно не помешает. А поможет вам в этом наш традиционный одесский анекдот:
На свадьбе:
– А теперь жених может поцеловать невесту!
Жених робко смотрит на нее, гости притихли, все ждут.
Тут раздается голос матери жениха:
– Смелее, Моня! Мама не возражает.
Еще больше одесских анекдотов:
- Софе объяснили, почему выйти замуж, как на Привоз сходить;
- Моня таки женился – и что теперь?
- Еврейская мама и два галстука;
- По Дерибасовской идет еврейская мама.