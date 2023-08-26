Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: что нужно для счастья в супружеской жизни?

Анекдот дня: что нужно для счастья в супружеской жизни?

Доброго ранку, Одеса. Сподіваємось, вечір п’ятниці не позначився погано на вашому здоров’ї. А навіть якщо й так, наш суботній ранковий анекдот позбавить вас від головного болю не гірше за ліки.

К психологу пришли одесские супруги, прожившие в браке уже 15 лет. На вопрос психолога, в чем их проблема, жена начала гневную тираду обо всем, что ее не устраивало за все эти годы.

Она говорила уже полчаса, не умолкая ни на минуту. Наконец психолог встает, подходит к женщине, обнимает ее и страстно целует.

Когда поцелуй закончился, женщина осталась сидеть, молча застыв в оцепенении.

Психолог вернулся к мужчине и сказал:

– Вашей жене нужно такое делать хотя бы три раза в неделю. Справитесь?

Муж задумался, а потом ответил:

– Ну, я могу привозить ее сюда по понедельникам и средам, но в пятницу я играю на Соборке в шахматы с друзьями!

анекдот семья анекдот семья

Еще больше анекдотов таки тут:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить