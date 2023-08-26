Анекдот дня: что нужно для счастья в супружеской жизни?

Доброго ранку, Одеса. Сподіваємось, вечір п’ятниці не позначився погано на вашому здоров’ї. А навіть якщо й так, наш суботній ранковий анекдот позбавить вас від головного болю не гірше за ліки.

К психологу пришли одесские супруги, прожившие в браке уже 15 лет. На вопрос психолога, в чем их проблема, жена начала гневную тираду обо всем, что ее не устраивало за все эти годы.

Она говорила уже полчаса, не умолкая ни на минуту. Наконец психолог встает, подходит к женщине, обнимает ее и страстно целует.

Когда поцелуй закончился, женщина осталась сидеть, молча застыв в оцепенении.

Психолог вернулся к мужчине и сказал:

– Вашей жене нужно такое делать хотя бы три раза в неделю. Справитесь?

Муж задумался, а потом ответил:

– Ну, я могу привозить ее сюда по понедельникам и средам, но в пятницу я играю на Соборке в шахматы с друзьями!

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