В Одессу возвращаются отключения света по графику

По распоряжению НЭК «Укрэнерго», сегодня, 12 сентября, в Одесской области с 13:00 до 23:00 будут применены стабилизационные отключения света.
Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.
«Друзья, к сожалению, получили команду от Укрэнерго об отключении одной группы с 13:00 до 23:00», — говорится в сообщении.
Планируется отключение одной очереди.
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Энергетики просят максимально уменьшить использование электроэнергии, когда она есть, чтобы уменьшить количество и продолжительность отключений.
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