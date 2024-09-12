Новости Одессы и Одесской области

В Одессу возвращаются отключения света по графику

В Одессу возвращаются отключения света по графику

По распоряжению НЭК «Укрэнерго», сегодня, 12 сентября, в Одесской области с 13:00 до 23:00 будут применены стабилизационные отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

«Друзья, к сожалению, получили команду от Укрэнерго об отключении одной группы с 13:00 до 23:00», — говорится в сообщении.

Планируется отключение одной очереди.

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Энергетики просят максимально уменьшить использование электроэнергии, когда она есть, чтобы уменьшить количество и продолжительность отключений.

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