Жуткое ДТП под Одессой: Toyota стала грудой металла после встречи с грузовиком – есть жертвы (фото)

Смертельное ДТП случилось утром 11 ноября 2023 года на трассе сообщением Одесса – Мелитополь – Новоазовск возле села Иваново Одесского района, где столкнулись легковой и грузовой автомобили.
По данным областного управления полиции, водитель легкового автомобиля Toyota Corolla, двигаясь из Одессы в сторону Доброслава, не справился с управлением на скользкой после дождя дороге, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
От удара легковушка буквально превратилась в груду металла, а один из ее фрагментов задел двигавшийся сзади автомобиль Geely.
В ДТП погибли водитель Toyota Corolla и его пассажирка. У водителя грузовика повреждена нога, его госпитализировали. Водитель и пассажирка Geely не пострадали.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
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