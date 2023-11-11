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Жуткое ДТП под Одессой: Toyota стала грудой металла после встречи с грузовиком – есть жертвы (фото)

Жуткое ДТП под Одессой: Toyota стала грудой металла после встречи с грузовиком – есть жертвы (фото)

Смертельное ДТП случилось утром 11 ноября 2023 года на трассе сообщением Одесса – Мелитополь – Новоазовск возле села Иваново Одесского района, где столкнулись легковой и грузовой автомобили.

По данным областного управления полиции, водитель легкового автомобиля Toyota Corolla, двигаясь из Одессы в сторону Доброслава, не справился с управлением на скользкой после дождя дороге, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

ДТП возле села Иваново Одесского района 11.11.2023-2

От удара легковушка буквально превратилась в груду металла, а один из ее фрагментов задел двигавшийся сзади автомобиль Geely.

В ДТП погибли водитель Toyota Corolla и его пассажирка. У водителя грузовика повреждена нога, его госпитализировали. Водитель и пассажирка Geely не пострадали.

ДТП возле села Иваново Одесского района 11.11.2023-3

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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