Жуткое ДТП под Одессой: Toyota стала грудой металла после встречи с грузовиком – есть жертвы (фото)

По данным областного управления полиции, водитель легкового автомобиля Toyota Corolla, двигаясь из Одессы в сторону Доброслава, не справился с управлением на скользкой после дождя дороге, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

От удара легковушка буквально превратилась в груду металла, а один из ее фрагментов задел двигавшийся сзади автомобиль Geely.

В ДТП погибли водитель Toyota Corolla и его пассажирка. У водителя грузовика повреждена нога, его госпитализировали. Водитель и пассажирка Geely не пострадали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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