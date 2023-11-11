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Жахлива ДТП під Одесою: Toyota стала купою металу після зустрічі з вантажівкою – є жертви (фото)

Жахлива ДТП під Одесою: Toyota стала купою металу після зустрічі з вантажівкою – є жертви (фото)

Смертельна ДТП сталася вранці 11 листопада 2023 року на трасі сполученням Одеса – Мелітополь – Новоазовськ біля села Іванове Одеського району, де зіткнулися легковий та вантажний автомобілі.

За даними обласного управління поліції, водій легкового автомобіля Toyota Corolla, рухаючись з Одеси у бік Доброслава, не впорався з керуванням на слизькій після дощу дорозі, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою.

ДТП біля села Іванове Одеського району 11.11.2023-2

Від удару легковик буквально перетворився на купу металу, а один з її фрагментів зачепив автомобіль Geely, що рухався ззаду.

У ДТП загинули водій Toyota Corolla та його пасажирка. У водія вантажівки пошкоджено ногу, його госпіталізували. Водій та пасажирка Geely не постраждали.

ДТП біля села Іванове Одеського району 11.11.2023-3

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

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