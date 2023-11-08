Смертельно опасная трасса Одесса-Рени: под суд пойдут одессит и житель Черниговщины

Об этом сообщили в региональном управлении Нацполиции и прокуратуре.

Полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении одессита, допустившего ДТП возле Измаила в июле этого года.

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На трассе Одесса-Рени водитель «AUDI» при попытке обогнать грузовик, не убедился в безопасности маневра, в результате чего столкнулся с легковушкой под управлением жителя Измаила.

В результате аварии измаильчанина госпитализировали с многочисленными ушибами, кровоподтеками, травмами головы и переломами конечностей. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, эти телесные повреждения относятся к категории средней тяжести.

Сам нарушитель объяснил: рискнул с маневром, потому что надеялся успеть обогнать грузовик и вернуться на свою полосу.

Одесситу грозит штраф от 51 до 85 тысяч гривен либо исправительные работы сроком до двух лет, либо арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Еще одного водителя из Черниговской области будут судить за смертельное ДТП на трассе Одесса – Рени, которое произошло в в июле этого года. В той страшной аварии погибла 7-летняя девочка с родителями и бабушкой.

Следствием установлено, что водитель автопоезда с полуприцепом-зерновозом не выбрал безопасную скорость и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником.

Виновник смертельной аварии на тот момент был трезв.