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Под Одессой Лексус переехал женщину, которую сбил Мерседес

Под Одессой Лексус переехал женщину, которую сбил Мерседес

В Раздельнянском районе Одесской области женщина переходила дорогу и попала под колеса Мерседеса и Лексуса, которые ехали в одном направлении. Пострадавшая погибла, а водитель Лексуса скрылся с места происшествия.

ДТП произошло вечером, 4 ноября, на автодороге Винница – Турбов – Гайсин – Балта – Великая Михайловка, сообщили в полиции Одесской области.

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Правоохранители установили, что водитель MERCEDES-BENZ, проезжая неподалеку от стелы Великомихайловской громады наехал на женщину, которая переходила дорогу в неустановленном для этого месте.

«Вслед за указанным автомобилем двигался автомобиль «LEXUS RX», водитель которого совершил повторный наезд на тело женщины и скрылся с места происшествия. Сотрудники территориального подразделения полиции разыскали его за 20 км у знакомых», — сообщили в полиции.

По словам автовладельца, он не понял, что наехал на человека.

В результате автопроисшествия пострадавшая женщина погибла.

 

Обоих водителей проверили на состояние опьянения, они были трезвые.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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