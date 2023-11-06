Под Одессой Лексус переехал женщину, которую сбил Мерседес

ДТП произошло вечером, 4 ноября, на автодороге Винница – Турбов – Гайсин – Балта – Великая Михайловка, сообщили в полиции Одесской области.

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Правоохранители установили, что водитель MERCEDES-BENZ, проезжая неподалеку от стелы Великомихайловской громады наехал на женщину, которая переходила дорогу в неустановленном для этого месте.

«Вслед за указанным автомобилем двигался автомобиль «LEXUS RX», водитель которого совершил повторный наезд на тело женщины и скрылся с места происшествия. Сотрудники территориального подразделения полиции разыскали его за 20 км у знакомых», — сообщили в полиции.

По словам автовладельца, он не понял, что наехал на человека.

В результате автопроисшествия пострадавшая женщина погибла.

Обоих водителей проверили на состояние опьянения, они были трезвые.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.