Наталья Гуменюк больше не возглавляет пресс-центр Сил обороны Юга Украины

Наталья Гуменюк больше не является начальником Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.
Об этом сообщила сегодня, 3 декабря, сама военная на своей странице в Facebook.
«Когда впереди много интересного… а кто-то там ванговал, что Гуменюк фсьо… правда в том, что Гуменюк действительно фсьо по силам»,
– написала Гуменюк, не уточнив, впрочем, причины увольнения.
При этом в профиле военнослужащей на Facebook теперь значится ее новое место работы – пресс-служба Морской охраны в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).
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А как уточняется на сайте ГПСУ, теперь Гуменюк является помощницей начальника регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ.
Кто будет новым главой Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины, в настоящее время не известно.
Наталья Гуменюк возглавляла Объединенный координационный пресс-центр сил обороны Юга Украины с начала весны 2022 года, то есть почти с начала полномасштабного вторжения рф. Она является кавалером ордена княгини Ольги III степени.
Как сообщалось ранее, первый заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин уходит в армию.