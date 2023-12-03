Наталья Гуменюк больше не возглавляет пресс-центр Сил обороны Юга Украины

Об этом сообщила сегодня, 3 декабря, сама военная на своей странице в Facebook.

«Когда впереди много интересного… а кто-то там ванговал, что Гуменюк фсьо… правда в том, что Гуменюк действительно фсьо по силам»,

– написала Гуменюк, не уточнив, впрочем, причины увольнения.

При этом в профиле военнослужащей на Facebook теперь значится ее новое место работы – пресс-служба Морской охраны в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

А как уточняется на сайте ГПСУ, теперь Гуменюк является помощницей начальника регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ.

Кто будет новым главой Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины, в настоящее время не известно.

Наталья Гуменюк возглавляла Объединенный координационный пресс-центр сил обороны Юга Украины с начала весны 2022 года, то есть почти с начала полномасштабного вторжения рф. Она является кавалером ордена княгини Ольги III степени.

Как сообщалось ранее, первый заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин уходит в армию.