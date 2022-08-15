Новости Одессы и Одесской области

Жизнь в оккупации: можно ли получить субсидию?

Жизнь в оккупации: можно ли получить субсидию?

До начала следующего отопительного сезона осталось совсем немного времени и он, как прогнозируют, будет крайне сложным. По словам министра соцполитики Оксаны Жолнович, потребители уже начали обращаться за субсидиями. Но война внесла свои коррективы в порядок выплат.

Так, проживающие на подконтрольной Украине территории подают заявления и декларации в обычном порядке.

А вот жителям временно оккупированных территорий и зоны боевых действий субсидии на весь отопительный сезон продлили автоматически.

Если же семья раньше не получала субсидию, а во время войны не может самостоятельно оплачивать коммуналку, в Минсоцполитики призывают оформлять госпомощь. Сделать это можно следующими способами:

  • обратиться в местную территориальную громаду;
  • прийти в Центр административных услуг или управление соцзащиты;
  • подать заявление на портале «Дія»;
  • отправить необходимые документы по почте.

Статья по теме: Субсидии на коммуналку: за что могут лишить выплат после проверки?

Вы также можете узнать:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить