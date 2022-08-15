Жизнь в оккупации: можно ли получить субсидию?

Одесса и Николаев: как помогают соседям волонтеры? Война, общее горе как никогда объединили украинцев. Ведь невозможно оставаться в стороне, когда рашистские нелюди стремятся уничтожить нашу страну, поставить нас на колени. И хотя на передовую попадают не все, оставаясь в тылу, одесситы работают на победу. В находящийся под непрерывными обстрелами Николаев, прикрывающий Одессу от нашествия орков, одесские волонтеры регулярно доставляют гуманитарную помощь. ПОДРОБНЕЕ

Обстреливали ли Одесскую область в ночь на 15 августа? Ночь на понедельник, 15 августа 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области спокойно и без вражеских обстрелов. Как отметил в своем утреннем видеообращении представитель Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук, своим спокойствием мы обязаны нашим Вооруженным силам. ПОДРОБНЕЕ

Война в Украине, 173-й день: обстрелы, безуспешный штурм и ложь вражеской пропаганды Со дня вероломного вторжения в Украину российских нацистов прошло уже 173 дня. И за это время наши защитники добились на фронте немалых успехов, а вот оккупантам, несмотря на их многочисленные обстрелы и попытки штурмовать некоторые населенные пункты и продвинуться вперед, это не особо удается. ПОДРОБНЕЕ