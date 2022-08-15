Жизнь в оккупации: можно ли получить субсидию?

До начала следующего отопительного сезона осталось совсем немного времени и он, как прогнозируют, будет крайне сложным. По словам министра соцполитики Оксаны Жолнович, потребители уже начали обращаться за субсидиями. Но война внесла свои коррективы в порядок выплат.
Так, проживающие на подконтрольной Украине территории подают заявления и декларации в обычном порядке.
А вот жителям временно оккупированных территорий и зоны боевых действий субсидии на весь отопительный сезон продлили автоматически.
Если же семья раньше не получала субсидию, а во время войны не может самостоятельно оплачивать коммуналку, в Минсоцполитики призывают оформлять госпомощь. Сделать это можно следующими способами:
- обратиться в местную территориальную громаду;
- прийти в Центр административных услуг или управление соцзащиты;
- подать заявление на портале «Дія»;
- отправить необходимые документы по почте.
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