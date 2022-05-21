Новости Одессы и Одесской области

Как получить компенсацию за бесплатный приют переселенцев

Как получить компенсацию за бесплатный приют переселенцев

В условиях военных действий в нашей стране было принято много программ поддержки людей, которые вынужденно покинули свои дома. Правительство также пообещало выплачивать помощь тем, кто безвозмездно приютит переселенцев на своей жилплощади. В последние дни апреля правительство утвердило новую редакцию порядка предоставления компенсации затрат на временное размещение переселенцев. Что изменилось и о чем надо знать?

Кто может получить компенсацию?

Компенсацию, предназначенную для покрытия расходов на оплату коммунальных услуг, могут получить:

  • собственники (совладельцы) жилья или их представители – на основании доверенности;
  • наниматели (арендаторы) жилья государственной или коммунальной собственности;
  • наследники, принявшие наследство.

Важно знать: если владелец жилья выехал за границу, но желает безвозмездно разместить у себя внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), он также может получать компенсацию.

Кому сообщить о предоставлении убежища?

Лица, приютившие ВПЛ, обязаны не позднее чем в течение следующего рабочего дня со дня размещения зарегистрироваться в местных органах власти. Для этого надо подать заявление в произвольной форме:

  • в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета или ЦНАП;
  • в военную администрацию соответствующих населенных пунктов.

В заявлении необходимо указать фамилию, имя, отчество каждого из размещенных лиц.

В день прекращения размещения или изменения количества переселенцев подается аналогичное заявление. Вместе с заявлением необходимо предоставить:

  • документ, удостоверяющий личность владельца жилья;
  • документ, подтверждающий право собственности или пользования жилым помещением.

Заявление можно подавать не только в бумажной, но и в электронной форме – отправить по электронной почте в соответствующий орган. При подаче заявления в электронной форме к нему прилагаются электронные копии (фотокопии) документов.

Читайте также: Украинцы могут получить статус переселенца в приложении «Дiя»

Сколько времени будут решать вопрос с выплатами?

Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня его получения. При необходимости в это время могут нагрянуть сотрудники госорганов, чтобы проверить:

  • факт размещения ВПЛ и безвозмездность услуги;
  • количество размещенных лиц и условия их проживания;
  • наличие справки о взятии на учет ВПЛ, а также документов, удостоверяющих личности и подтверждающих социальный статус уязвимых групп населения.

Проверка также может осуществляться методом опроса по телефону. Если будет установлен факт предоставления недостоверной информации, в выплате компенсации могут отказать.

Как рассчитывают сумму компенсации?

Сумма компенсации рассчитывается с учетом количества дней, в течение которых проживали переселенцы на данной жилплощади (но не раньше даты взятия ВПЛ на учет).

Расчет производится за каждый человеко-день, который определяется на уровне 14,77 гривни.

Для примера: собственник жилья разместил двух переселенцев и предоставлял убежище в течение 30 календарных дней.

Рассчитаем выплаты: 14,77 грн. х 2 х 30 = 886,20 грн.

Читайте также: Выплаты переселенцам в Украине: кто не останется без пособия в мае?

При этом сумма компенсации зависит от сроков подачи документов. Так, если переселенцы разместились 15 апреля, а заявление о размещении подали 25 апреля, компенсацию выплатят только за период с 25 по 30 апреля. Другая ситуация: если переселенцев разместили 25 апреля, а справку ВПЛ они получили 28 апреля, то компенсация будет начислена с 28 апреля.

Заявление на получение компенсации надо подавать до 5 числа каждого месяца и информировать органы местного самоуправления о количестве дней и количестве проживающих переселенцев. И, что немаловажно, у собственника жилья не должно быть задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Когда государство не заплатит?

Компенсация не назначается за размещение:

  • переселенцев, имеющих право собственности на жилье, в котором разместились;
  • переселенцев, которые являются членами семьи владельца жилья.

Членами семьи, согласно Семейному кодексу, считаются жена, муж, их несовершеннолетние дети; лица до 23 лет, если они учатся; другие члены семьи, проживающие вместе и связанные общим бытом.

Помогут найти крышу над головой

«Там, де на вас чекають» – совместный проект Офиса президента Украины с «Укрзалізницею». Информация, размещенная на портале, поможет эвакуироваться, найти жилье и получить гуманитарную помощь. Здесь можно просмотреть количество мест, которые каждая область может предложить для бесплатного расселения, и найти телефоны контактных центров для ВПЛ (см. список ниже).

Также заявку на эвакуацию с проживанием можно оставить через контакт-центр «Укрзалізниці» по телефону 0-800-503-111.

Контакт-центры по вопросам размещения временно эвакуированных:

  • Винницкая область: (067) 77-34-538;
  • Волынская область: (066) 65-70-915, (033) 27-78-211;
  • Житомирская область: (097) 10-87-058, (068) 171-01-50, (096) 98-28-522;
  • Закарпатская область: (096) 28-43-368;
  • Ивано-Франковская область: (068) 37-67-762, (099) 47-09-241;
  • Кировоградская область: (052) 23-05-039, (052) 23-05-057, (096) 160-75-34, (095) 193-79-04;
  • Львовская область: (096) 23-28-193, (068) 41-47-963, (097) 34-74-459;
  • Одесская область: 0-800-333-136;
  • Полтавская область: 0-800-50-22-30, 0-800-21-80-20, (066) 67-35-303, (050) 69-27-431;
  • Ровненская область: (098) 505-83-25, (097) 00-88-191;
  • Тернопольская область: (063) 18-03-883;
  • Хмельницкая область: (093) 17-02-560;
  • Черкасская область: (068) 62-18-029, (050) 42-01-356;
  • Черновицкая область: (800) 33-50-47, (095) 15-36-298, (098) 50-88-484.

Статья по теме: Одесситы могут получить компенсацию за жилье переселенцам

Ольга Новикова

Источник: booking.help.gov.ua

Фото: dev.ua

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
  • Сколько выделят ветеранам войны?
    Сколько выделят ветеранам войны?

    «Одесская жизнь» уже рассказывала, что вопрос с денежной помощью ветеранам войны, которая ежегодно выплачивалась к 5 мая, не решен. А уже 7 мая Кабинет Министров принял соответствующее постановление. Когда же будут выплаты и в каком размере?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Когда ветеранам войны ждать майских выплат?     
    Когда ветеранам войны ждать майских выплат?     

    В этом году ветераны войны не получили традиционную денежную помощь к 5 мая, которая выплачивалась ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. На сегодняшний день вопрос еще не решен. Старый документ с суммами выплат ветеранам войны и жертвам нацистских преследований потерял актуальность, а новый законопроект, хоть и рассматривался в Верховной Раде в феврале этого года, так и не был принят.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Дневник переселенца: что ждало одесситку в Гамбурге
    Дневник переселенца: что ждало одесситку в Гамбурге

    «Одесская жизнь» поделилась с читателями уже не одной историей беженцев из Украины, в том числе и из Одессы. Эти истории очень разные и далеко не все закончились хеппи-эндом – некоторые еще ждут своего счастливого конца.
    Сегодня свою историю рассказывает одесситка Альбина, которая после начала войны в Украине вместе со своими родными перебралась в Гамбург. И рассказ этот отнюдь не в радужных тонах…

    ПОДРОБНЕЕ
  • Дневник переселенца: «Сейчас моя жизнь сплошная импровизация»
    Дневник переселенца: «Сейчас моя жизнь сплошная импровизация»

    Когда началась война, они приняли зачастую непростое для себя решение: уехать из страны. Уехать подальше от тревог, обстрелов, взрывов. Уехать зачастую в никуда, ради того чтобы выжить и спасти своих детей… «Одесская жизнь» продолжает цикл рассказов из первых уст – тех, кто покинул Украину. Как же их принимали в других странах и как теперь складывается их жизнь?
    Сегодня нам об этом рассказывает волонтер Карина.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Дневник переселенца: «Это был наш путь в никуда»
    Дневник переселенца: «Это был наш путь в никуда»

    «Одесская жизнь» продолжает цикл историй украинцев, которые из-за военных действий вынуждены были бежать в другие страны. Как люди отреагировали на войну, почему они решили уехать, с какими сложностями столкнулись на своем пути и как их приняли на чужбине?
    Наша сегодняшняя героиня – мама двух детей Екатерина из Борисполя, которая вместе с детьми переехала в Польшу.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить