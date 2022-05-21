Как получить компенсацию за бесплатный приют переселенцев

В условиях военных действий в нашей стране было принято много программ поддержки людей, которые вынужденно покинули свои дома. Правительство также пообещало выплачивать помощь тем, кто безвозмездно приютит переселенцев на своей жилплощади. В последние дни апреля правительство утвердило новую редакцию порядка предоставления компенсации затрат на временное размещение переселенцев. Что изменилось и о чем надо знать?

Кто может получить компенсацию?

Компенсацию, предназначенную для покрытия расходов на оплату коммунальных услуг, могут получить:

собственники (совладельцы) жилья или их представители – на основании доверенности;

наниматели (арендаторы) жилья государственной или коммунальной собственности;

наследники, принявшие наследство.

Важно знать: если владелец жилья выехал за границу, но желает безвозмездно разместить у себя внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), он также может получать компенсацию.

Кому сообщить о предоставлении убежища?

Лица, приютившие ВПЛ, обязаны не позднее чем в течение следующего рабочего дня со дня размещения зарегистрироваться в местных органах власти. Для этого надо подать заявление в произвольной форме:

в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета или ЦНАП;

в военную администрацию соответствующих населенных пунктов.

В заявлении необходимо указать фамилию, имя, отчество каждого из размещенных лиц.

В день прекращения размещения или изменения количества переселенцев подается аналогичное заявление. Вместе с заявлением необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий личность владельца жилья;

документ, подтверждающий право собственности или пользования жилым помещением.

Заявление можно подавать не только в бумажной, но и в электронной форме – отправить по электронной почте в соответствующий орган. При подаче заявления в электронной форме к нему прилагаются электронные копии (фотокопии) документов.

Сколько времени будут решать вопрос с выплатами?

Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня его получения. При необходимости в это время могут нагрянуть сотрудники госорганов, чтобы проверить:

факт размещения ВПЛ и безвозмездность услуги;

количество размещенных лиц и условия их проживания;

наличие справки о взятии на учет ВПЛ, а также документов, удостоверяющих личности и подтверждающих социальный статус уязвимых групп населения.

Проверка также может осуществляться методом опроса по телефону. Если будет установлен факт предоставления недостоверной информации, в выплате компенсации могут отказать.

Как рассчитывают сумму компенсации?

Сумма компенсации рассчитывается с учетом количества дней, в течение которых проживали переселенцы на данной жилплощади (но не раньше даты взятия ВПЛ на учет).

Расчет производится за каждый человеко-день, который определяется на уровне 14,77 гривни.

Для примера: собственник жилья разместил двух переселенцев и предоставлял убежище в течение 30 календарных дней.

Рассчитаем выплаты: 14,77 грн. х 2 х 30 = 886,20 грн.

При этом сумма компенсации зависит от сроков подачи документов. Так, если переселенцы разместились 15 апреля, а заявление о размещении подали 25 апреля, компенсацию выплатят только за период с 25 по 30 апреля. Другая ситуация: если переселенцев разместили 25 апреля, а справку ВПЛ они получили 28 апреля, то компенсация будет начислена с 28 апреля.

Заявление на получение компенсации надо подавать до 5 числа каждого месяца и информировать органы местного самоуправления о количестве дней и количестве проживающих переселенцев. И, что немаловажно, у собственника жилья не должно быть задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Когда государство не заплатит?

Компенсация не назначается за размещение:

переселенцев, имеющих право собственности на жилье, в котором разместились;

переселенцев, которые являются членами семьи владельца жилья.

Членами семьи, согласно Семейному кодексу, считаются жена, муж, их несовершеннолетние дети; лица до 23 лет, если они учатся; другие члены семьи, проживающие вместе и связанные общим бытом.

Помогут найти крышу над головой

«Там, де на вас чекають» – совместный проект Офиса президента Украины с «Укрзалізницею». Информация, размещенная на портале, поможет эвакуироваться, найти жилье и получить гуманитарную помощь. Здесь можно просмотреть количество мест, которые каждая область может предложить для бесплатного расселения, и найти телефоны контактных центров для ВПЛ (см. список ниже).

Также заявку на эвакуацию с проживанием можно оставить через контакт-центр «Укрзалізниці» по телефону 0-800-503-111.

Контакт-центры по вопросам размещения временно эвакуированных:

Винницкая область: (067) 77-34-538;

Волынская область: (066) 65-70-915, (033) 27-78-211;

Житомирская область: (097) 10-87-058, (068) 171-01-50, (096) 98-28-522;

Закарпатская область: (096) 28-43-368;

Ивано-Франковская область: (068) 37-67-762, (099) 47-09-241;

Кировоградская область: (052) 23-05-039, (052) 23-05-057, (096) 160-75-34, (095) 193-79-04;

Львовская область: (096) 23-28-193, (068) 41-47-963, (097) 34-74-459;

Одесская область: 0-800-333-136;

Полтавская область: 0-800-50-22-30, 0-800-21-80-20, (066) 67-35-303, (050) 69-27-431;

Ровненская область: (098) 505-83-25, (097) 00-88-191;

Тернопольская область: (063) 18-03-883;

Хмельницкая область: (093) 17-02-560;

Черкасская область: (068) 62-18-029, (050) 42-01-356;

Черновицкая область: (800) 33-50-47, (095) 15-36-298, (098) 50-88-484.

Статья по теме: Одесситы могут получить компенсацию за жилье переселенцам

Ольга Новикова

Источник: booking.help.gov.ua

Фото: dev.ua